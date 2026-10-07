Marten Kuningas: kunstnikud leiavad ühise keele erinevates meediumites

Muusik Marten Kuningas rääkis "Terevisioonis" peagi avatavast David Bowie näitusest ja tõdes, et popmuusika legend on tema jaoks pigem kunstnik, kes tegutses mitmes valdkonnas. Kuninga sõnul leiavad kunstnikud inimkeele asemel tihti ühise keele erinevates meediumites.

Muusik Marten Kuningas külastas Poco kunstimuuseumi uut näitust popmuusika legendist David Bowiest, mis avatakse 9. oktoobril. Näitusel on üle saja foto, mis on tehtud jaapani fotograafi Masayoshi Sukita poolt 40 aasta jooksul.

"Bowie on minu jaoks hea inspiratsioon nii muusiku kui heliloojana, aga veel enam ma mõtlen temast kui kunstnikust, kes tegutses mitmes valdkonnas. Ta on ise nimetanud ennast näitlejaks ja öelnud, et muusika on pigem värv, millega ta maalib, et väljendada seda, mis tema sees on. See on väga põnev ja inspireeriv," nentis muusik Marten Kuningas.

Kuninga sõnul meeldis Bowiele väga eksperimenteerida ja minna oma mugavustsoonist välja, olla julge. "Ta on ise nagu kunstiteos," lisas Kuningas.

Bowie oli kogu oma elu väga produktiivne, aga eriti 1970. aastatel. "Pea igal aastal ilmus tal plaat, kus ta mõtles välja tegelaskuju, keda kehastada, et paremini ennast väljendada. Ta otsis erinevaid identiteete enda jaoks. 1970. aastate lõpus lasi ta lahti karakteritest, keda ta oli loonud. Mingis mõttes on see hõljuv periood, kus ta otsis puhtust, sellest perioodist on palju fotosid, kus on lihtsalt kulgemine kuskil linnas. Ta elas Tokyos ja Berliinis, kus ta püüdis olla tavaline inimene, sellepärast ta läkski elama anonüümsematesse kohtadesse, suurematesse linnadesse," tõdes Kuningas.

Bowie ja fotograaf Masayoshi Sukita kohtusid Jaapanis 1972. aastal ja kuigi Bowie ei rääkinud jaapani keelt ega Sukita inglise keelt, jäid nad suhtlema 40 aastaks. "Ei olnud vajagi inimkeelt. Keel leitakse mingis muus meediumis, mis on ka väga huvitav," sõnas Kuningas.