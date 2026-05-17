Tõnu Raadik koostööst Allan Jakobiga: meil on laval koos hästi tore

"Prillitoosis" olid külas muusikud Allan Jakobi ja Tõnu Raadik, kes rääkisid nii oma koostööst, CD-plaatide välja andmisest ning ka tehisaru rollist.

Tõnu Raadik ütles, et kuigi neid võimalusi, kus praegusel ajal CD-plaate kuulata saab, jääb üha vähemaks, siis on vaja neid plaate just kinkimiseks. "Sa ei saa kellelegi kinkida Spotify striimimise õigust, sa saad kinkida konkreetse asja ja see on tore konkreetne asi, vinüül läheb kiiremini katki, CD kestab kauem, lisaks vinüülile mahub vähem lugusid," sõnas ta.

Pikkadel autosõitudel, kui nad kontsertidele sõidavad, tuleb Tõnu Raadikul ja Allan Jakobil vahel jutuks ka muusika, aga ka laiemalt maailmas põletavad teemad. "Maailm on huvitav, mõtled küll, et sõidad paljudega 10 või 20 aastat ja mõtled, kas on inimestega midagi rääkida, aga ikka on rääkida," sõnas Jakobi.

Raadik lisas, et kuna Allan Jakobi tegeleb nii huvitavate asjadega, mida ta alati huviga kuulab. "Mul on asjad, mis jäid pooleli siis, kui ma astusin Otsa-kooli, enne seda oli mul arvutihuvi, 30 aastat jäi vahet ja kui nüüd tekkis natukene vaba aega rohkem, siis ma mõtlesin, et midagi on veel tegemata," nentis ta.

Tõnu Raadik ütles, et neil on laval hästi tore. "Nagu sa nägid, siis me klapime väga hästi, televiisoris olemine ajab närvi ja paanikaosakond on kogu aeg, aga mulle väga meeldib, kuidas Allan oma pilli mängib ja mida ta on välja mõelnud oma pilliga."

Jakobi kinnitas, et need inimesed, kes praegusel ajal otsustavad tehisaru täielikult vältida, jäävad igal juhul kaotajaks. "Ajal on väärtus, sinu aega saab efektiivsemalt kasutada, milleks seda mitte teha?"

AI abiga muusika loomine ei ole aga Jakobi sõnul päris muusika kirjutamine. "Eks ta korjab kokku kõik, mis on olnud, aga inimese hooleks jääb ikka see, et oleks, mida kokku panna."

Saates esitasid nad ka kaks lugu:

"Armastus"

"Liblikalennuga linnud"