Poetess Vally Ojavere: ilma tõelist armastust tundmata jääb looming kuivaks

Poetess Vally Ojavere rääkis saates "Prillitoos", et teda tabab aeg-ajalt meeletu õnnetunne ning omal ajal tõukas teda luuletusi paberile panema hullumeelne armastuse tunne. Ojavere sõnul õnnestus tal veel 75-aastasena armuda ja tõdes, et armastus on elu pulss.

"Mina elan ja hingan armastusest. Olen kodus ja tegelen millegagi, näiteks puhastasin pliidi taga kilu ja äkki tabas mind niisugune õnnetunne, tundmus, et maailm on nii ilus. See on vist inimese omapära või midagi, mis sulle on antud, mis peaks nagu olema osa loomingulisest inimesest. Sa ei saa ikka ülistada seda, millest sa absoluutselt mitte midagi ei tea. sa võid ju sõnades ülisada, aga see jääb kuivaks," ütles poetess ja ligi 600 armastatud lauluteksti autor Vally Ojavere.

Ojavere on enda sõnul meeleheitlikult elus otsinud kedagi, keda armastada. "Varakult võeti mult ema ära. 13. detsember läks ema tuisuga välja ja tagasi ei tulnud. 19. aprill leidsime, oli surnuks külmunud," meenutas lapsena Siberisse küüditatud Ojavere.

Siberist tagasi tulles oli tal kuus klassi vene haridust. "Onunaine pani mind eesti kooli. Mu meelest õpilased lausa ootasid, millal mind klassi ette vastama kutsutakse, sest nad said tohutult naerda. Juba see oli naljaks, et minu neiupõlvenimi oli Professorova."

Vally abiellus muusik Peep Ojaverega. "Neli aastat elasime koos. 19. novembril lahutasin Peebust ja kaks aastat hiljem 19. novembril abiellusin teise abikaasaga, kellega elasime ka neli aastat koos. Kaks esimest aastat olid nagu muinasjutus, kaks aastat põrgut, täpselt nii oli ka Peebuga," meenutas Ojavere.

"Mul õnnestus veel 75-aastaselt armuda. See tuli nagu välk selgest taevast. Laul "Millest sa elad ja hingad" on nagu väljavõte mu armumisest, ma prohveteerisin endale selle valu ja kogu kupatuse ette. See tõukaski mind luulekogude peale. Kui jumal peaks kinkima mulle 85. eluaasta, siis tahan oma viienda luulekogu välja anda. Kogu oma toonase valu sain ma siis panna oma luulesse," ütles Ojavere, kelle sõnul tõukas teda luuletusi paberile panema hullumeelne armastuse tunne.

Väga palju laulutekste kirjutas Ojavere Vello Orumetsale, kes oli tema naaber. "Vello ütles mulle pealkirja ja usaldas mind siis täiesti," nentis poetess.

"Kui ma kirjutan kahe inimese tunnetest, siis mu ette tekib pilt kahest inimesest ja ma näen kogu seda tegevust. Mul võib olla ainult üks lause, mis jääb mind kuidagi kummitama. Mind huvitab inimese sisemaailm, sest seal oleme me nii, nagu me oleme. Kui meie sisemaailmas pole väärtusi, siis me oleme nullid," mõtiskles Ojavere.

Ojavere on kirjutanud ka ikoonilise laulu "Valged roosid" laulusõnad. "Kui Boris Lehtlaan mulle selle laulu tõi, ütles ta, et originaali pealkiri on "Paberist roosid". Ma ei kujutanud küll ette, et nii ilusa meloodiaga loo pealkirjaks on "Paberist roosid". Äkki tuli mulle silme ette mu ema leeripilt ja sealt edasi tuligi "Valged roosid."

1972. aastal kirjutas Ojavere Marju Kuudile "Armastuse lugu" laulusõnad. Rein Alango oli Kuudi bändis pianist ja Kuudi elu armastus. Alango sai "Kevade" restoranis toidumürgituse. "Kõik, kes seal sõid, sattusid haiglasse. Marju oli kuni viimse hetkeni Reinu juures ja kirjeldas, et ta nägi, kuidas Reinust lausa imeti elu välja," meenutas Ojavere.

"Armastus on meie elu pulss. Öeldakse, et inimene, kes pole armastanud, pole elanud. Selline traagiline armastuse läbilõikamine, kui armastus on läbi lõigatud, ei tähenda, et see on lõpetatud. Üks inimene kunagi mulle ütles, et kalli inimese kaotus on poole kergem kui temas pettumine, siis armastus hävib. Kui armastus on aga saatuse tahtel pooleks lõigatud, siis ta jääb," nentis Ojavere.