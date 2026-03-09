Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

Muusik ja ettevõtja Lauri Laubre rääkis "Prillitoosis", kuidas ta nii füüsiliselt kui ka vaimselt läbi põles ja on endale tänulik, et julges oma elus teha totaalse pöörde ja kolis Lõuna-Eestisse. Laubre sõnul oli ta noorena äkiline, üsna ülbe ja üleolev, täna aga vaatab ta paljudele inimestele alt üles.

"Electric Light Orchestra ehk ELO on üks mu lemmikpunt, kellelt ma olen alateadlikult ja teadlikult väga palju õppinud. Seda bändi olen ma tohutult palju kuulanud," meenutas oma muusikalisi mõjutajaid muusik ja ettevõtja Lauri Laubre.

1978. aastal tegi Laubre oma esimest bändi Pioneeride palees. "Helilooja Peep Sarapik ehk Pepe oli meie bändi juhendaja ja inimene, kes pani mind igasuguseid asju kuulama," nentis Laubre. "Tänu Pepele sai meist väga tõsiseltvõetav koolinoorte bänd. Samal aastal lõin ma ka oma esimese loo."

Ühel hetkel jõuti bändiga ka lavale. "Tekkis glämm ja ka sõpruskonna tunne, bänd on ju seltskond, meil olid huvitavad jutud. Hea tunne aina süvenes ja ma arvan, et see konks kuskile sinna peidetud on," tõdes Laubre, miks teda muusika aina rohkem paeluma hakkas.

Laubre sõnul alustasid nad kõige ehtsama peobändina. "Tahtsime kolhoosipidudel haltuurat teha, aga ühel hetkel saime endale sponsoriks Tallinna juveelitehase, kelle turundusvõtete tuules bänd endale ka nime sai Proov 583," meenutas muusik.

ETV laulukonkursilt "Kaks takti ette" leiti bändile lauljaks Thea Paluoja.

"Meie rekordiks oli päevas viis mängu. Alustasime Saaremaalt ja lõpetasime Kagu-Eestis, kõik ühe päeva jooksul. Esinemise pikkuseks oli toona 45 minutit," sõnas muusik.

Laubre on teinud sadu kontserte ja tõi välja oma koostöö ansamblitega Queen ja The Rolling Stones (1998. aastal) ja legendaarsed artistid nagu Michael Jackson (1997. aastal) ja Tina Turner. Gruusias on ta korraldanud Christina Aguilera ja Scorpionsi kontserte.

"Masu ehk majanduslangus sõi ära meie tohutud aastatepikkused pingutused, me konkreetselt jäime väga suurde hätta, meil ei olnud vahendeid, et investeerida uutesse artistidesse. Siis ma mõtlesin, et midagi peab muutma. Hakkasin otsima kohta, kus saaks nädalalõppudel olla, võimalikul kaugel linnast. 2010. aasta jaaniõhtu veetsime Lõuna-Eestis, ja rohkem ma enam linna minna ei tahtnud," meenutas Laubre, miks ta Tallinnast Lõuna-Eestisse kolis, kus elab tänaseni.

Laubre sõnul ta võib-olla polekski enam muusikaga aktiivselt tegelenud, kui ta poleks teinud otsust Tallinnast ära kolida. "Olin ikka totaalselt läbipõlenud. Mul olid tervisehädad, ülekaal ja muud jamad, olin täiesti läbi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Olen endale väga tänulik, et mul oli julgust see asi totaalselt teistpidi keerata."

Uus eluetapp algas Laubrel, kui ta sattus 2007. aastal Kiievisse ühte kloostrisse koos oma Ukraina sõbraga, kes täna elab Eestis. "Tema koolivend oli kindrali staatuses õigeusu kiriku arhimandriit, kes viis meid kiriku tagaruumidesse. Ta ütles, et sa oled muusikamees, ma annan sulle hunniku liturgiaid ja soovitas tulla vaatama õhtul peakirikus toimuvat liturgiat. Ma läksingi, ja sain sealt totaalse paugu," meenutas Laubre.

Lisaks muusika tegemisele kasvatab Laubre oma lõbuks viinamarju. "Panime kolm esimest taime ja saime sealt viis ämbritäit marju, millest me tegime mahla. See on mentaalselt niivõrd nauditav tegevus. Natukene võiks panustada ka oma kodu või pesa edasiarendamisse. Mitte lihtsalt, et sa tassid puid kogu aeg pliidi alla, aga äkki teed sellele pliidile mingi tüki juurde. Selline arendustegevus hoiab su vaimu väga hästi värske."

"Ma arvan, et inimesed elu jooksul mingil määral muutuvad. Ma arvan, et ma olen ka muutunud. Kunagi ma olin selline äkiline, üsna ülbe, kohati isegi üleolev, täna ma vaatan päris paljudele inimestele alt üles," tõdes Laubre.