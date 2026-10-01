Käigukanginuppude kollektsionäär: ma olen kõike kogunud

Käigukanginuppude ja mudelautode koguja Vello Ojamäe rääkis "Terevisioonis", et nuppude kogumine on moodi läinud ja kogujaid on päris palju. Ojamäe sõnul on ta elu jooksul kogunud väga erinevaid asju, aga käigukanginuppude kogu on ainus, mis senimaani kasvab.

"Mudelautod on nõukogude ajal toodetud autode mudelid. Käigukanginuppe on nii nõukogude aegseid kui ka tänapäevaseid, see on ajas suurenev kogu, mudelautod on jäänud pidama," selgitas käigukanginuppude ja mudelautode koguja Vello Ojamäe.

Kollektsionääri arvates on tema vanused inimesed lapsepõlves kõike kogunud. "Ka mina kogusin märke, marke, postkaarte, taskukalendreid, mida iganes. Kui olin kuueaastane, ostsid vanemad mulle paar mudelautot, mida oli raske saada, need olid haruldased ja rändasid kappi klaasi taha, need ei olnud mängimiseks. Ma ise panin need klaasi taha, sest need olid nii ilusad. Vaikselt hakkas neid siis juurde tulema."

Kogu juures on ka kindlad reeglid, sest mudelauto mõõdud peavad olema võrreldes originaaliga 1:43. "Autod peavad olema metallist ja neil peavad olema ka karbid alles, sest see on väärtus omaette," tõdes Ojamäe.

Automudelite kogus on 115 autot. "Kõik nõukogudeaegsed sõiduautod on mul olemas. Bussid ja veoautod on mul põhimõttega, et nendega peab mul olema mingi isiklik side, kas mina, mu isa või onu oleme neid juhtinud," tõi kollektsionäär välja. "Mudelautod on kapis klaasi taga ja nendega ma mängida ei luba."

Käigukanginuppude kogujaid on Ojamäe sõnul päris palju. "Nuppude kogumine on moodi läinud, mis on uskumatu. Neid pole üldse lihtne saada, sest neid on vähe ja nende hinnad on päris kallid."