Bussimudelite kollektsionäärid: kirg busside vastu sai alguse lapsepõlves

Bussijuhid ja bussimudelite kollektsionäärid Nail Bejusov ja Üllar Pahovski näitasid "Ringvaates" oma kogu kõige haruldasemaid mudeleid ning tõdesid, et bussifännid on nad juba pisikesest peale. Bejusovi kogu kõige kallim mudel maksis 160 ning Pahovskil sada eurot.

"Minu kollektsioonis on nõukogude ajal Eestis sõitnud bussid. Kõige vanem bussimudel on bussist, mis 1950. aastatel sõitis liinil Tallinn-Leningrad," ütles bussijuht ja bussimudelite kollektsionäär Nail Bejusov.

See buss tehti nõukogude ajal ameeriklaste järgi. "Konstruktorid sõitsid Ameerika Ühendriikidesse ja vaatasid, kuidas bussi ehitada. See buss on teistest bussidest laiem. Standard on praegu kaks meetrit ja viiskümmend viis sentimeetrit, aga see buss oli kümme sentimeetrit laiem, mis on väga suur vahe, sest meil on kitsamad teed kui Ameerikas," selgitas Bejusov.

"Mina kogun uuemaid ja tänapäevasemaid busse, neid, mis on peamiselt Eestis sõitnud ja sõidavad siiamaani," ütles bussijuht ja bussimudelite kollektsionäär Üllar Pahovski, kes on tõeline bussifänn ja ka pildistab busse väga palju.

Pahovski on bussifänn olnud juba pisikesest poisist peale. "Mul ei ole ühtegi sugulast, kes oleks bussijuht olnud, ma ei tea, kust see huvi tuli," muheles Pahovski, kes eelistab sõita kaugliine, sest linnaliini sõitmine tüütab ära.

"Liiga auklikud tänavad ja iga posti all on vaja peatuda, aga vahelduseks on hea sõita ka linnaliini," tõdes Pahovski.

Pahovski bussimudelite kogus on kõige kallim bussimudel sada eurot, Bejusovil 160 eurot.

"Minu busse ei tohi karbist välja võtta, isegi puutuda ei tohi," muheles Bejusov.