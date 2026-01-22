Legoentusiast: legodesse investeeritakse tänapäeval väga teadlikult

Legode kollektsionäär Mihkel Tammo rääkis "Ringvaates", et legodesse investeeritakse tänapäeval täiesti teadlikult. Kuigi mehe sõnul tundub tema kogumishullus mõneti ebaterve, siis ta ise on kogumiskire lahti mõtestanud nii, et see annab talle väärt lugusid.

Mihkel Tammo, kel on kodus riiulitel ja kastides sadu jalavarje, on "Ringvaates" varem rääkinud oma tossu kogumise hullusest. Nüüd on mehel uus hobi ja ta kogub legosid.

"Mul on ketsihuvi ja legode huvi ebaterves koguses, aga tegelikult jagame legohuvi terve perega," muheles Tammo, kes on enda arvates ainus eestlane, kellel on olemas kõik Lego ametlikult välja antud majakomplektid, mida Lego annab välja üle 20 aasta.

Tammo sõnul on nii, et kui Lego on mingi komplekti välja lasknud ja see on mõne aja pärast tootmisest maha võetud, siis ametlikult seda enam kunagi tagasi ei tooda. "Võib-olla tuleb hiljem mingi selle komplekti järgi tehtud komplekt. Selles mõttes on kõvasti komplekte, mida kollektsionääridel taga ajada," sõnas Tammo,

Tammol on Lego toidupoe komplekt, paljude kogujate ihaldusobjekt, mis järelturul maksab 2000 – 3000 eurot. "Selle komplekti üks väike katuse klots maksab Euroopas 15 eurot."

Tammo tõdes, et legodesse investeeritakse täna väga teadlikult. "See on tulusam, kui investeerida indeksfondidesse. Taktika on selline, et kui komplekt hakkab müügilt välja minema, siis teatakse, milliseid tasub osta, ostetaksegi konkreetselt lattu ja säilitatakse. Kui sa kümme aastat ostad, võid väga kõrge kasumiga need maha müüa," selgitas Tammo, kes hindab oma legokogu hinnaks üle 50 000 eurot.

Legod meeldivad Tammo peres ka teistele pereliikmetele. "Legohullus sai alguse mu pojast Maikist. Loovus on märksõnaks. Tegelikult on lego suur väärtus see kaks korda neli klots, millest annab teha ükskõik mida."

Paljud ehitavad alguses ametlikke poest ostetavaid komplekte. "Ühel hetkel hakatakse kasutajate poolt tehtud komplekte kokku panema ja siis on võimalik juba jupiraamatukogu ja sa hakkad looma oma ehitisi," tõi Tammo välja.

Tihti on legodega nii, et lapsed on suureks saanud ja vanemad panevad kuskile portaali üles, et kes tahab, viige legod minema. "Sageli ei saa lapsevanemad ise oma legode väärtusest aru."

"Eraldi teema on legomehikeste maailm, millest on võimalik kuulda imelugusid, mis hinnaga neid müüakse," tõdes Tammo.

"Ketsi- ja legohuvi on mul paralleelselt käsikäes ja ma olen selle enda jaoks mõtestanud nii, et see annab mulle lugusid. On mõned inimesed, kellel on palju raha ja nad lihtsalt ostavad kellasid ja autosid, aga see on mõnes mõttes nii lihtne. Raha on, ja ostad. Selleks, et selline legokogu kokku saada, on vaja hirmus palju aega ja vaeva näha, uurida ja hankida, panna kokku ja sellest tekibki hästi palju lugusid," selgitas Tammo.