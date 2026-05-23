Raul Rebane: mu kruusikollektsioonis on ka üks lolluse monument

Tallinna teletornis avatud näitusel "Kogutud hetked" jutustatakse väga erilisi lugusid läbi legendaarsete spordiajakirjanike isiklike esemete. Raul Rebane meenutas oma elu kõige suuremat šokki, mis toimus 1991. aasta Tokio kergejõustiku MM-il ja näitas oma kruusikollektsiooni, millest üks kruus on monument inimlikule lollusele.

Tallinna teletorni esimese korruse näitusealal on avatud näitus "Kogutud hetked", mis toob külastajateni kolme legendaarse Eesti spordireporteri, Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase lood läbi neile kuulunud isiklike ja tööga seotud esemete.

"Antiikese on see, mille väärtus tõuseb, aga tarbimisväärtus langeb. Õllekruuside tarbimisväärtus praegusel ajal on minu jaoks null. Näitusel olevad kruusid ja klaasid on üks kolmeteistkümnendik kogu minu kollektsioonist," ütles näitusel eksponeeritud kruusikogu kohta spordiajakirjanik Raul Rebane.

Rebase kollektsiooni esimene kruus saab augustis neljakümne aastaseks. "See on pärit Stuttgardi Euroopa meistrivõistlustelt kergejõustikus ja mehe nimi, tänu kellele sai minust kruusikollektsionäär oli poliitik Manfred Rommel," muheles Rebane.

Tema kogus on veel klaas, mis pärineb kõrtsist, kus toimus Erki Noole medalipidu.

Rebase kogus on ka üks lolluse monument. "Ostsin selle kuskilt laadalt, siia peale on kirjutatud Fregatt Pallada. Mulle tundus, et nüüd ma olen mingi haruldase asja kätte saanud, aga ei midagi sellist. Üks teine kollektsionäär nägi seda ja ütles, et neid teeb Vasja Vasalemma vanglast, see on võltsitud."

Näitusel on väljas ka spordiajakirjanik Lembitu Kuuse käsitsi kirjutatud tekstid. "Niimoodi ta valmistus, läbi kirjutades jäi paremini meelde, see oli Lembitu stiil, ühtegi päeva ei möödu ilma reata oli tema moto," nentis Rebane.

Rebane meenutas, et tol ajal oli eesti spordiajakirjanike infopunktideks Tallinn, Moskva ja Soome.

1991. aastal toimusid Tokios legendaarsed kergejõustiku maailmameistrivõistlused. "See on elu tipphetk, selles pole üldse küsimustki. Me läksime Toomas Ubaga Tallinnast ära nii, et tankid olid näos. Naistele ütlesime, et me lähme Tokyosse, te kaitske Tallinna. Eesti iseseisvus kuulutati välja pool seitse hommikul, ühe soome režissööri käest saime teada. Kui staadionile läksime, oli sinna kirjutatud Eesti Vabariik. See on mu elu kõige suurem šokk ilma igasuguse kahtluseta. Moskva ajakirjanikud ei jõudnud kohale, nad pidid tulema järgmise lennuga, me olime Ubaga ainsad ajakirjanikud kogu endisest Nõukogude Liidust, kes olid kohal. Seisime seal kohmetult ja 300 ajakirjanikku aplodeerisid. Meil oli päris vägev," meenutas Rebane ajaloolisi hetki.