X!

Nedsaja Küla Bändi trummar: kõige lõbusam on trumme mängida tantsuks

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Nedsaja Küla Bändi muusik Toomas Valk rääkis "Terevisioonis", et nad leidsid suvel bändi uue trummari, kes algul aitas bändi lihtsalt hädast välja, aga hiljem värvati päriselt bändi. Niigi juba neljas bändis trumme mängiv Roland Seer tõdes, et kõige lõbusam on trumme mängida siis, kui inimesed tantsivad.

Sel suvel tuli Nedsaja Küla Bändil välja uus lugu "Sammud täis". "Selle laulu tekst ja viis on minu poolt tehtud ja see räägib erinevatest äpardustest, mis elus ette võivad tulla. Näiteks võib Ford Mondeo katki minna, võid bussist maha jääda, aga need kõik on väga head võimalused koguda samme ja minna jala," ütles muusik Toomas Valk.

Bänd leidis endale suvel uue trummari. "Ma tegelen Ö Stuudios animatsiooniga ja mingil hetkel tuli helimees ülevalt korruselt alla ja küsis minult, kas ma viitsin ühele loole trummid sisse mängida," meenutas trummar Roland Seer, kuidas temast Nedsaja bändi trummimees sai. "Mängisin ühele loole ja siis teisele loole ja äkki tegin terve albumi."

Valgu sõnul salvestasid nad toona oma kolmandat plaati.

"Omalt poolt ütlen, et kõige lõbusam on trumme mängida siis, kui inimesed tantsivad. Mul on neli erinevat bändi, aga kui inimesed tantsivad, siis on kõige parem mängida," sõnas Seer.

Nedsaja Küla Bänd, "See mees"

Nedsaja Küla Bänd, "Sammud täis"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Margus Saar

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

08:36

Jan Uuspõld: ma ei soovita kellelgi oma kodu kiita

25.12

Kaks korda vähi seljatanud abiturient Rait: ma ei olnud mõelnud, et see võib tagasi tulla

15:24

Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

21.09

Maovähiga heitlev Peep Veedla: pikki plaane ei tee, aga nukrust ka ei tunne

09:25

Galerii: "Rahva oma kaitse" avalik salvestus Von Krahli teatris

12:29

Südalinna teatri luksuslik sisekujundus sündis kullapulbri ja munakollastega

13:50

Nedsaja Küla Bändi trummar: kõige lõbusam on trumme mängida tantsuks

22.09

Jarek Jõepera: ka pulmakülaline peab sügiseses metsas ettevaatlik olema

22.09

Endine kultuurinõunik Merit Kopli: Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri

22.09

Pime tisler: kui meiega ollakse ebaõiglased, tuleb koostööd provotseerida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo