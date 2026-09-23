Nedsaja Küla Bändi trummar: kõige lõbusam on trumme mängida tantsuks

Nedsaja Küla Bändi muusik Toomas Valk rääkis "Terevisioonis", et nad leidsid suvel bändi uue trummari, kes algul aitas bändi lihtsalt hädast välja, aga hiljem värvati päriselt bändi. Niigi juba neljas bändis trumme mängiv Roland Seer tõdes, et kõige lõbusam on trumme mängida siis, kui inimesed tantsivad.

Sel suvel tuli Nedsaja Küla Bändil välja uus lugu "Sammud täis". "Selle laulu tekst ja viis on minu poolt tehtud ja see räägib erinevatest äpardustest, mis elus ette võivad tulla. Näiteks võib Ford Mondeo katki minna, võid bussist maha jääda, aga need kõik on väga head võimalused koguda samme ja minna jala," ütles muusik Toomas Valk.

Bänd leidis endale suvel uue trummari. "Ma tegelen Ö Stuudios animatsiooniga ja mingil hetkel tuli helimees ülevalt korruselt alla ja küsis minult, kas ma viitsin ühele loole trummid sisse mängida," meenutas trummar Roland Seer, kuidas temast Nedsaja bändi trummimees sai. "Mängisin ühele loole ja siis teisele loole ja äkki tegin terve albumi."

Valgu sõnul salvestasid nad toona oma kolmandat plaati.

"Omalt poolt ütlen, et kõige lõbusam on trumme mängida siis, kui inimesed tantsivad. Mul on neli erinevat bändi, aga kui inimesed tantsivad, siis on kõige parem mängida," sõnas Seer.

Nedsaja Küla Bänd, "See mees"

Nedsaja Küla Bänd, "Sammud täis"