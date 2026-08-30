Ruhnu põhikooli uus direktor Heily Rikker: see on kõige imelisem koolimaja maailmas

Sellest sügisest alustab Ruhnu põhikooli direktorina tööd Heily Rikker, kes ütles "Vikerhommikus", et väike kool ei tähenda väikest maailma ning see kool annab kõik võimalused edukalt hakkama saada igal pool.

Rikker selgitas, et tema ema on pärit Kihnust, ennast peab ta aga pärnakaks. "Mu juured on Kihnus ja väikeste saarega kogemus mul on olemas, aga Ruhnus olen käinud 20 aasta jooksul, mul kolis üks väga hea sõbranna Ruhnu, kes on nüüd sealt ära tulnud, aga võiks öelda, et kuna loodus tühja kohta ei salli, siis ma võtsin tema eesti keele õpetaja koha seal üle eelmisel aastal."

Ta mainis, et tegelikult kohtas ta ka oma abikaasat Ruhnus. "See on minu jaoks magnetiline koht, kas just alati romantiline, aga kõik need inimesed, kes sinna on sattunud ja kellega elutee on mind kokku viinud, on nii huvitavad ja põnevad ning tavaliselt on sellest sündinud pikemad sõprused."

"Ma julgen väita, et see on kõige imelisem koolimaja üldse maailmas," rõhutas ta ja selgitas, et kool asub vanas kirikla hoones, mis ehitati 1875. aastal. "Sellest ajast saati pakuti seal ka kooliharidust, aga 2016. ja 2017. aastal see hoone renoveeriti ja restaureeriti, seega natukene Rootsi stiilis imeline maja, ma arvan, et mitte ainult need rohelised ning punased laudpõrandad ja Rootsi tapeedid pole need, mis teevad sellest erilise maja, aga seal on ka kutsuv ja soe energia, seal on mõnus olla."

Heily Rikker mainis, et neil on hetkel Eesti kõige väiksem kool. "Neli õpilast on statsionaarses õppes ja kolm õpilast on koduõppes," ütles ta ja lisas, et kõik nende õpilased on sellised, kes pole Ruhnus sündinud. "Üks on Tartumaalt, üks Viljandimaalt ja kaks Pärnumaalt pärit, koduõppijate puhul ka, et kaks on Pärnumaalt ja üks on Raplamaalt, võib öelda, et me võtame kõik Eesti õpilased vastu."

Praegu käib statsionaarses õppes üks laps teises klassis ja kolm last üheksandas klassis. "Me oleme praegu teinud niimoodi, et koolitund kestab 40 minutit, aga väga sageli on seal vahel väike paus ja sama ainetund jätkub, on selline pikem ja voolav koolitund."

Ta rõhutas ka, et väike kool ei tähenda väikest maailma. "See kool annab kõik võimalused edukalt hakkama saada igal pool."