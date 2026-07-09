X!

Maarja Meriste-Kivi: noorelt emaks saamine suunas mind juuksuriameti juurde

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Endine Vanilla Ninja liige Maarja Meriste-Kivi rääkis "Ringvaates", et sai noorelt emaks ja kui tuli aeg, mil tütar läks kooli, pidi kogu pere paiksemaks jääma. Kivi sõnul valis ta juuksuriameti, sest ilumaailm on teda kogu elu paelunud.

"Lauljana ma Ameerikas ei töötanud, viimane tuur oli mul 2011. aastal. Pärast seda läksin juuksuriks õppima, sest tuli moment, kus tütar pidi minema kooli ja keegi pidi teda kooli viima ja tooma. Pidime paiksemaks jääma. Esinemiste ajal tegin ka ise endale soengut ja meiki, kogu ilumaailm mind alati paelus. Algul läksin assistendina tööle ühte Beverly Hillsi salongi ja sealt edasi läksin salongi, kus töötasin 12 aastat. Olen pesnud ka Arnold Schwarzeneggeri juukseid, mis tundub küll natuke topakas, aga lapsena olidki minu lemmikfilmid märulid," sõnas Maarja Meriste-Kivi.

Kuna Kivi sai emaks väga noorelt ja tuuritas lauljana, ei olnud tal toona mahti kõrghariduse omandamiseks, aga koroona pakkus sellegi võimaluse. "Paljud ülikoolid pakkusid sel ajal kaugõppevõimalust. Samal ajal lõpetas ka tütar gümnaasiumi ja nii me õppisime ülikoolis koos. Mul läks lõpetamisega küll kauem aega," nentis Kivi, sest lõpuks õppis ta töö kõrvalt, kui salong jälle avati.

Lapsepõlvest meenutas Kivi, et talle väga meeldis telemajas olla, kui olid laulukonkursid või esinemised. "See tunne ei ole mind jätnud. Siin oli nii põnev, mulle meeldis laulda, inimestega suhelda. Minu jaoks oli see eelkõige lõbus, see ei olnudki võistlus mu jaoks," muheles Kivi.

Vanilla Ninja ajast meenus Kivile, et need olid väga põnevad ajad. "See oli lühike, aga väga tormiline aeg," lisas ta.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Debora Saarnak

Samal teemal

Suvine kaaslane

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

08.07

Evelin Võigemast: looduse poolt olen saanud plussmärgilise maailmanägemise

08.07

Pulmakorraldaja: eksklusiivne on pulm, millel on oma lugu

06.07

Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

11:13

Mattias Naan: mind ilgelt häirib meestevaheline tögamine

12:27

Tuuli Rand: ma ei julgenud pikalt oma rasedusest rääkida

08.07

"Eestimaa toimikud" metanoolitragöödiast: salaviin võttis 68 inimese elu

06.07

Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

09:45

Tänavakunstnik S-Boy loob virtuaalprillide abil hiiglasliku seinamaalingu

08.07

Lauamängu entusiast: lauamänge mängides tuleb inimese iseloom hästi välja

08.07

Lühiooperi libretist Jaagup Kreem: ooper pole üldse minu žanr

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo