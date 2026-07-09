Maarja Meriste-Kivi: noorelt emaks saamine suunas mind juuksuriameti juurde

Endine Vanilla Ninja liige Maarja Meriste-Kivi rääkis "Ringvaates", et sai noorelt emaks ja kui tuli aeg, mil tütar läks kooli, pidi kogu pere paiksemaks jääma. Kivi sõnul valis ta juuksuriameti, sest ilumaailm on teda kogu elu paelunud.

"Lauljana ma Ameerikas ei töötanud, viimane tuur oli mul 2011. aastal. Pärast seda läksin juuksuriks õppima, sest tuli moment, kus tütar pidi minema kooli ja keegi pidi teda kooli viima ja tooma. Pidime paiksemaks jääma. Esinemiste ajal tegin ka ise endale soengut ja meiki, kogu ilumaailm mind alati paelus. Algul läksin assistendina tööle ühte Beverly Hillsi salongi ja sealt edasi läksin salongi, kus töötasin 12 aastat. Olen pesnud ka Arnold Schwarzeneggeri juukseid, mis tundub küll natuke topakas, aga lapsena olidki minu lemmikfilmid märulid," sõnas Maarja Meriste-Kivi.

Kuna Kivi sai emaks väga noorelt ja tuuritas lauljana, ei olnud tal toona mahti kõrghariduse omandamiseks, aga koroona pakkus sellegi võimaluse. "Paljud ülikoolid pakkusid sel ajal kaugõppevõimalust. Samal ajal lõpetas ka tütar gümnaasiumi ja nii me õppisime ülikoolis koos. Mul läks lõpetamisega küll kauem aega," nentis Kivi, sest lõpuks õppis ta töö kõrvalt, kui salong jälle avati.

Lapsepõlvest meenutas Kivi, et talle väga meeldis telemajas olla, kui olid laulukonkursid või esinemised. "See tunne ei ole mind jätnud. Siin oli nii põnev, mulle meeldis laulda, inimestega suhelda. Minu jaoks oli see eelkõige lõbus, see ei olnudki võistlus mu jaoks," muheles Kivi.

Vanilla Ninja ajast meenus Kivile, et need olid väga põnevad ajad. "See oli lühike, aga väga tormiline aeg," lisas ta.