Kuslapuu: ma ei julgenud võrukeelset albumit ühegi Eesti produtsendiga teha

Kaisa Kuslapuu rääkis Vikerraadios, et kuna tema võrukeelse albumi lood on nii isiklikud, ei julgenud ta kampa võtta ühtegi Eesti produtsenti. Kuslapuu sõnul tekkis tal aga Kanada produtsent Sam Gleasoniga nii hea klapp, et ta otsustas albumi välja anda ja plaat valmis osaliselt Torontos.

"Lapsepõlvekodus oli meil kaks keelt, eesti ja võru keel. Terve elu on mulle võru keel olnud väga kallis," ütles muusik Kaisa Kuslapuu, kellel ilmus hiljuti võrukeelne sooloalbum "Vaŕo".

Kuslapuu sõnul oli tema jaoks suur väljakutse kirjutada täispikk album võru keeles. "Mu tutvusringkonda hakkas tekkima väga palju noori võru keele aktiviste, kellega me räägime võru keeles. See oli nii hea tunne. Tahtsin teada, milline mu heli siis on, kui kirjutan muusikat võru keeles, aga see oli päris raske," nentis Kuslapuu.

Muusik tutvus Sam Gleasoniga, kes mängis tema sõbra bändis Hypnosis Negative.

"Ma mõtlesin, et ei julge teha võrukeelset albumit Eesti produtsendiga, sest mingi osa minust mõtles, et see on liiga isiklik. Ma ei peljanud mitte niivõrd eelarvamust võru keele suhtes, aga just ajastus sobis kuidagi hästi. Sam ei kõnele ju võru ega eesti keelt ja seda rohkem saame keskenduda muusika keelele," selgitas Kuslapuu. "Mul vist kõige rohkem oligi inimesega klappimise küsimus, kas leian inimese, kellega klapin."

Album on salvestatud ositi Tartus ja ositi Torontos. "Kutsusin Sami Tartusse muusikat tegema, teadsin, et talle Eestis meeldib. Kuna ma ei saanud ennast tööst täiesti vabaks võtta, olen Elleri muusikakoolis õpetaja, siis vahepeal tegin koolis tööd ja siis läksime koos salvestama. Mul oli tähtaeg tulemas ja kaks laulu veel täiesti pooleli, aga mul poe seni elus olnud väga palju momente, kus ma olengi oma igapäevaasjadest nii kaugel, et keegi ei saa mind kätte ja ma saangi keskenduda ühele asjale," on Kuslapuu väga tänulik. "Veetsingi põhimõtteliselt nädal aega Torontos keldris."

"Tahtsingi, et see album vaataks natuke sissepoole. Lonitseera on rolliansambel, mida olen seitse aastat teinud ja on normaalne, et inimene natuke selle aja jooksul muutub," nentis Kuslapuu. "Minu sisemus küsis ka mingit muud asja."

"Vaŕo tähendab varju, võru keel on olnud mulle nagu vari kogu elu, kogu aeg minuga ühes olnud. Su vari on ju väga sinu oma asi, sa ei saa ilma temata kuhugi minna, aga see on ka teine maailm. Mul on nii hea meel, et see varjukene on kogu see aeg nii viisakalt oodanud," muheles Kuslapuu.