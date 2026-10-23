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Ingrid Rabi: olen oma elus jõudnud kohta, kus püüan märgata ainult head

Vikerraadio
Foto: Jazzliit
Vikerraadio

Ingrid Rabi alias Ingra rääkis Vikerraadios, et valas oma elu esimesed õnnepisarad, kui sai oma esimesele täispikale albumile kõik muusikud, keda soovis. Lisaks bändi tegemisele õpetab ta muusikakoolis noori ja lasteaias mudilasi ning tõdes, et on oma elus jõudnud kohta, kus proovib märgata ainult head.

"Ma ei ole elus liiga palju õnnepisaraid valanud, aga kui ma sain aru, et ma saan oma albumile täpselt need inimesed mängima, keda ma soovisin ja kellele ma demosid saatsin, siis ma ikkagi valasin õnnepisaraid, see tegi mu väga rõõmsaks," sõnas Ingrid Rabi alias Ingra, kellel ilmus esimene täispikk albumi "Edasi".

Koos Rabiga mängivad albumil kitarrist Johannes Laas, klahvpillimängija Mikk Kaasik, bassist Peedu Kass ja trummar Kristjan Kallas. Albumi miksis Sten-Olle Moldau ning masterdas Hans Olsson.

Rabi sõnul said muusikud mõned korrad enne stuudios lugude salvestamist kokku ja tegid proovi. "Kuna ma usaldan igaühe maitset, siis ma tahtsin ka, et kõigile jääks mänguruumi. Mulle meeldib elus muusika. Väga palju asju olid mul eelnevalt ka paigas," selgitas Rabi.

"Olen elus jõudnud kohta, kus ma proovin märgata rohkem head. Nii eraelus kui ka õpetamisel. Olen aru saanud, et edasiviiv tagasiside on palju kandvam, kui keskenduda asjadele, mis läksid nihu. Loomulikult ei tohi olla naiivne, aga positiivsus ikkagi kannab meid," tõi Rabi välja.

"Olen õppinud keerulist materjali kirjutama ja esitama, aga praegu ma pigem naudin muusika esitamist. Albumil olevate lugude sõnumid on minu jaoks lihtsalt nii kandvad," sõnas Rabi.

Pärast keskkooli läks Rabi ülikooli keskkonnakorraldust õppima. "Kui praktikal käisin, sain aru, et see eriala ei sobi mulle. Elu parim valik oli minna edasi muusikat õppima."

Praegu töötab Rabi Pärnu muusikakoolis muusikaõpetajana. "Käin kaks päeva nädalas koolis, seal on väga toredad noored lauljad. Väga värskelt olen nüüd ka lasteaia muusikaõpetaja. Mul on ka eraõpilasi, tööd on palju ja see teeb mind rõõmsaks."

Albumi nimilugu "Edasi" räägib autori sõnul sellest, et meil kõigil on elus erinevaid kogemusi. Selliseid, mis teevad rõõmsaks ja selliseid, mis teevad kurvaks, aga on meie valik, mida me oma kogemustest kaasa võtame. "Mina soovitan kindlasti kaasas kanda ainult head," sõnas Rabi.

Ingrid Rabi Autor/allikas: ERR/Vikerraadio

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Maian Kärmas

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