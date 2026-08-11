Sandra Sillamaa: tundub, et minu roll siin elus ongi algatada bände

Sandra Sillamaa rääkis Vikerraadios, et tema roll siin elus ongi vist algatada bände. Sillamaa sõnul on tema ülitihe esinemisgraafik võimalik tänu sellele, et ta enam ei pidutse ega tarbi alkoholi, on hea ajaplaneerija ja teadlik enesehoidja.

"Ma olin Viljandi kultuuriakadeemias esimesel kursusel ja Põlvas oli rahvamuusikatöötluste festival, kuhu ma ka tahtsin minna. Mõtlesin, et võtan kambajõmmid kaasa. Tundub, et minu roll ongi siin elus algatada asju, algatada bände. Kui ise ei oska mingeid asju nii hästi teha, siis võta lihtsalt väga head inimesed kampa. Läksime sinna ja võitsime selle festivali ära. Mäletan, et istusime Viljandis ühes retrokohvikus ja mõtlesime, mis me nüüd selle võidurahaga teeme," meenutas Sandra Sillamaa, kuidas ansambel Paabel sündis.

Noored otsustasid edasi tegutseda, sest nad said üsna kohe ka ühelt Võru festivalilt esinemiskutse, et täispika kavaga üles astuda. "Meil oli seni ainult kaks lugu ja sealt edasi jäimegi bändina tegutsema."

"Minu miski on alati olnud teha asju teistmoodi. Mitte just, et kogu aeg pead olema nii erinev, aga et endal oleks kogu aeg põnev," muheles Sillamaa. "Meie bändis olid tüübid kõik väga erinäolised, keegi ei piiranud kedagi."

Paabelisse kuuluvad lisaks Sandra Sillamaale ka Jaan Jaago, Arno Tamm, Lauri Kadalipp, Tanel Kadalipp ja Tõnu Tubli.

"Mina algkoosseisus ei olnud ja Lauri Kadalipp ka mitte, tema oli Sandra torupilliõpilane," nentis Jaan Jaago. "Mina olin alates esimesest Paabeli kontserdist kohe bändi tohutu fänn."

Sillamaa meenutas, et nad tegid omal ajal väga palju bändilaagreid. "Olime kas minu ema juures maal või siis hiljem bassist Tanel Kadalipu juures maakodus. Marineerisime koos, me olime ka sõbrad, kellelgi veel lapsi ei olnud, tiksusime koos, panime pidu ja tegime lollusi," meenutas Sillamaa.

Jaago sõnul tekkisid hiljem kõigil omad elud, koliti Viljandist ka ära. "Tulid pered, lapsed ja muud tegemised. Mis oli ka põhjus, miks me vahepeal bändi tegevuse katki jätsime," sõnas Jaago.

21. augustil ilmub ansamblil Paabel album "Ajatu".

"See kõik tuleb pidutsemise ja alkoholi arvelt, kuna ma seda enam ei tee, siis on aega küll ja veel. Tegelikult tuleb see ka hea planeerimise ja väga teadliku enesehoiu arvelt. Unetunnid ja trennid on ikkagi A ja O, siis jõuab ka kõike muud teha. Kui sealt lasta lappesse, siis ei jaksa," nentis Sillamaa. "Üks mu kriteerium on see, et laste arvelt pole ma nõus midagi rohkem vastu võtma."