Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

Muusik Arno Tamm rääkis Vikerraadios pärimusansambli Paabel uuest loomingust ja tõdes, et bänd võttis endale eesmärgiks kasutada vanu regivärsse, mille najal looma hakata. Tamme sõnul meeldib talle väga arhiivides uidelda ja ekselda, sest vahel võib mõne fantastilise salvestise otsa komistada.

"See oli 2017. aastal, kui tegime Paabliga ühe vinge nostalgiaga ja uute tuultega kontserdi ja pärast seda lõpetasime," meenutas Paabli bändi liige Arno Tamm.

Kui Viljandi folgifestival sai 30. aastaseks, tegid mitmed bändid festivalile kummarduse ja Arno Tamm pakkus välja, et ka Paabel võiks üles astuda. "Tundus, et võiksime Paabliga korraks nostalgitseda ja meenutada vanu aegu," nentis Tamm.

Kontsert tuletas bändile meelde, kui hea sünergia neil ikka veel on. "Kõik bändiliikmed olid selleks ajaks juba kahe lapse vanemad," nentis bändiliige Tanel Kadalipp. "Lapsed olid juba suuremad ja energia tuli uue tuulega. Pärast kontserti silmad sädelesid ja mõtlesime, et võiksime veel edasi tegutseda."

Paabli uus tulemine algas Jaan Jaagoga vestlusest mõned aastad tagasi, et kas ja mida me teeme. "Ütlesin, et ühe asja võiks siiski kokku leppida. Ükskõik, kuhu me loomingu, ideede või isegi stiilidega jõuame, võtame endale raamiks ette, et kasutame vanu regilaule, värsse ja lugusid, mis on regivärssides ja hakkame nende najalt ehitama," tõdes Tamm.

Tamme sõnul on Paabli eelmisest albumist kaua aega möödunud. "Ühest küljest me jätkasime sealt, kus me toona pooleli jäime, aga muusikud on vahepeal arenenud, muutunud, kogenud, lugenud, loonud ja küpsenud," tõi Tamm välja.

Bändis on ka uus liige, Tanel Kadalipu vend Lauri Kadalipp.

"Materjaliloome uuele albumile "Ajatu" algas klassikalisest bändilaagrist, koos pusserdamisest ja sellest vastikust demokraatiast. Ühel hetkel saime aru, et ainult sellega me edasi purjetada ei saa ja siis saigi valitud juhtvedurid, kelleks olid Jaan ja Lauri loomeprotsessis ja albumi salvestamisel Jaan ja Arno," sõnas Kadalipp. "Lood olid kaua küpsenud."

"Midagi ajatut on Paabli seltskonnas ja selles muusikas," nentis Tamm, miks on uue albumi nimi "Ajatu".

Sügisel tuleb Paablil ka viis kontserti.

"Kust need regilaulud tulevad või kust see valik tuleb, kui arhiivides on sadu tuhandeid tekste ja salvestisi, siis minu jaoks on väga lahe arhiivi radadel uitlemine ja ekslemine. Kui ma midagi otsin, siis võtan mingi suuna, mingi piirkonna või laulustiili, aga kunagi ei tea, kuhu ma välja jõuan. See ongi arhiivimaterjali puhul nii äge, et sa vahel lihtsalt komistad mingi fantastilise salvestise otsa," selgitas Tamm.