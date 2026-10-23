Puhasruumides töötades ei tohi enne tööleminekut isegi duši all käia

Eesti kõige puhtamates ruumides töötav doktor Katre Maasalu rääkis "Ringvaates", et ta ei tohi enne tööleminekut duši all käia, tööriideid väljaspoolt puutuda ja oma kabinetti jõudmiseks peab läbima neli puhasruumi. Maasalu sõnul on puhtus ülioluline, sest neis ruumides töödeldakse kudesid, mida inimestele tagasi siirdatakse.

"Siin töödeldakse kudesid, mida me inimestele tagasi siirdame ja et see siirdatav produkt oleks täiesti ohutu ja imeliselt puhas, peab seda tegema tõeliselt puhtas ruumis," selgitas puhasruumikompleksi vajadust skeletikudede panga eestvedaja doktor Katre Maasalu.

Üksikuid puhasruume on ka teistest haiglates, aga puhasruumide täiskompleksi mitte.

Kuna rakuteadus läheb järjest peenemaks, siis vanasti sellisel tasemel töötlusi üldse ei tehtudki. "Praegu on piiriks ainult fantaasia," nentis Maasalu.

Inimestel, kes puhasruumides tööl käivad, võtab tööks riietumine päris kaua aega, sest ära tuleb võtta kõik ehted, meik ja isegi ihupesu.

"Meil on siin palju riideid, ja ka temperatuur on sellepärast tubades jahedam. Mõte on selles, et kui lähed ruumi sisse, on kogu sinu kehapind kaetud, et vältida ruumi saastumist inimese bakterite ja kehaosakestega," ütles TÜ Kliinikumi puhasruumide keskkonnaspetsialist Tuuli Laeneste.

"Oma tööruumi sisenemiseks pean ma kolm-neli tuba läbima. Esimeses toas on kõige kõrgem rõhk, tuleme nagu vastutuult ja igas järgnevas toas on suurem rõhk, ehk see lükkab kõik saastunud rakud ja asjad välja," kirjeldas Maasalu.

"Igas ruumis on piir mustemalt puhtamale. Töö kostüümi selga pannes ei tohi seda puutuda väljaspoolt. Seda õpitakse ja lõpuks peavad kõik töötajad riided selga saama nii, et mikrobioloogiline proov on väljaspoolt negatiivne," nentis Laeneste.

Maasalu sõnul ei tohi vähemalt kaks tundi enne tööleminekut ennast pesta. "Ei pead ega duši alla käia, sest see avab kõik nahapoorid ja ma olen kõikidele kudedele veel ohtlikum kui ilm pesemata," sõnas Maasalu.

Ruumide laes on valgusfoor, mis näitab ruumi olukorda. "Kui on roheline, on kõik hästi," tõi Maasalu välja. "Valgusfoor loendab mustust ehk rakke ja baktereid, mis võivad seda ruumi saastada. Kuni põleb roheline tuli, on kõik turvaline ja võib töötada. Tööd peab selles ruumis tegema ka väga rahulikult, et me ise ei keerutaks mustust üles."