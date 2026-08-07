"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

"Pealtnägija" läbib sügishooaja eel uuenduskuuri, nii inimeste vaates kui ka visuaalses plaanis. Varem "Pealtnägijas" töötanud Taavi Eilat asub juhtima ETV saadet "Impulss" ja uute tegijatena liituvad uuriva toimetusega Reimo Sildvee ning Heliis Raudsik.



"Väike verevahetus on normaalne osa elutsüklist ja kujundlikult telesaadete nooruse saladus. Ma olen meeldivalt ärevil, sest uued meeskonnaliikmed toovad endaga puhangu uut energiat ja värskust, samas kui "Pealtnägija" tuntud kvaliteet säilib. Loodetavasti televaataja jätkuvalt hindab seda," lausus toimetuse juht Mihkel Kärmas.



Aastaid "Terevisiooni" juhtinud ja seal ka vastutava toimetaja ülesandeid täitnud Reimo Sildveed iseloomustab Mihkel Kärmas kui entsüklopeediliste teadmiste, laia kontaktide ringi ja suure ekraanikogemusega ajakirjanikku.



Kui Reimo Sildvee on nägupidi vaatajatele tuttav, siis Heliis Raudsiku jaoks on "Pealtnägija" algav hooaeg debüüt suurel ekraanil. "Pealtnägija" on talle siiski tuttav koht, sest Raudsik kuulus toimetajana varem saate taustatiimi. Uuriva- ja andmeajakirjanikuna on ta varasemalt töötanud ka Eesti Ekspressis ja Delfis.



Algaval hooajal liitub "Pealtnägijaga" ka pärjatud režissöör Märten Vaher. "Koos Märteni tulekuga värskendame ka saate ekraanigraafikat," lisas Kärmas.



"Pealtnägija" naaseb ETV ekraanile kolmapäeval, 2. septembril. Eesti vaadatuima telesaate toimetuses jätkavad lisaks Mihkel Kärmasele Kristjan Pihl ja Margit Kilumets. Samuti jätkub sügisel ETV+ ekraanil venekeelne "Ochevidets", mida juhib Uljana Kuzmina.