Taavi Eilat liitub ETV arutelusaatega "Impulss"

1. septembril on ETV ekraanil tagasi "Impulss", mida juhivad eesootaval hooajal Anna Pihl ja tema kõrval uue saatejuhina Taavi Eilat.

Eelkõige "Pealtnägijast" tuntud Taavi Eilat on ajakirjanikuna päevakajaliste ja uurivate teemadega töötanud rohkem kui kümme aastat. Iganädalast arutelusaadet asub ta aga juhtima esimest korda.

"See on suurepärane võimalus ja väga suur vastutus, mis mulle "Impulsi" juhtimisega usaldatakse. Loodan, et ma otsustajaid, aga veel enam televaatajaid, alt ei vea. Samas usun, et mu varasem kogemus nii "Aktuaalses kaameras" kui ka "Pealnägijas" väga eriilmeliste teemade kajastamisel – ja tehes seda tihti väga operatiivselt –, annab ka "Impulssi" tõuke olla veel päevakajalisem," lausus Eilat, tuues näiteks teemad nagu inimeste majanduslik hakkamasaamine, tehisaru pealetung või tervis.

"Impulssi" alates selle kõige esimest saatest juhtinud Anna Pihli sõnul tuleb eesseisev hooaeg igas mõttes teistsugune kui varasemad. Lisaks uuele saatejuhile läbib värskenduskuuri ka stuudiokujundus, mis lisab vestlusele spontaansust ja tempot.

"Soovime kõik külalised tuua ühe suure ümmarguse laua taha. Ikka selleks, et meie saates ja Eesti ühiskonnas laiemalt oleks sisukam ning vähem nurgeline arutelukultuur," selgitas Pihl.

Toimetuse esimesed koosolekud on juba peetud ning sügishooajaks on teemasid palju.

"Loomulikult ei saa me üle ega ümber ühiskonna kuumadest teemadest, nagu seda on presidendivalimised või migratsioon," ütles Pihl.

"Selle kõrval proovime näha ette trende, kuhu suunas maailm on muutumas, ja tuua aruteluks teemasid, mille mõju igaüks võib-olla hetkel nii selgelt ei taju, aga mis jõuavad meieni aastate pärast, nagu näiteks sündimuskriis või tehnoloogiline lõhe elanikkonnas," lisas Eilat.

"Impulss" on vaatajate ees tagasi teisipäeval, 1. septembril. Päev enne "Impulsi" algust toob Taavi Eilat ETV vaatajateni ka juba traditsiooniks saanud saate "Hapud kurgid", kus võtab kokku suve olulisemad uudisteemad.

Seoses Taavi Eilati uue rolliga "Impulsis" ootavad muutused ees ka "Pealtnägija" toimetust, millest teavitatakse lähiajal.