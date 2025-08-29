Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

Daniel ja Eleri Viinalass rääkisid "Ringvaate" stuudios oma 14 aastat kestnud abielust ja 20 aastat kestnud suhtest. Nad toonitasid, et ei ole kindlasti esinduspaar ning tuleb ette ka tülisid, mis reeglina sünnivad kõige tühisematest asjadest.

20 aastat suhtes ja 14 aastat abielus olnud Eleri ja Daniel kohtusid esimest korda teises klassis. "Mina tulin Eestisse ja mind pandi Eleri klassi, sest klassijuhataja Estra oli üks ainukesi, kes oskas inglise keelt rääkida, nii et mul ei olnudki muud valikut kui olla Eleri klassivend," meenutas Daniel, kes tollal veel eesti keelt ei mõistnud.

"Ta oli kõige vaiksem poiss, sel ajal veel," sõnas Eleri ning lisas, et see muutus kiiresti. "Ma pean tunnistama, et mina vaatasin küll, et Daniel on väga ilus poiss ja juba teises või kolmandas klassis harjutasin oma allkirja – E. Viinalass. See on tõsi," avaldas Eleri.

Danielile jäi samuti silma eespingis istunud Eleri ilu. "Aga eriti meeldis mulle tema juures see, et tal tuli ilus olemine nii iseenesest välja. Ta ei pidanud pingutama, et ilus olla, vaid lihtsalt kuidagi oli. Mulle see meeldis," rääkis Daniel.

14 aastat hiljem otsustati abielluda. "Meie jaoks ei olnud see eriti suur mõtisklus, et kas me teeme seda või mitte. Me tahtsime teineteisele näidata kui pühendunud me oleme. Olime käimise jooksul igasugustest erinevatest olukordadest läbi käinud ja ma arvan, et abiellumine oligi meie jaoks tõsine samm, kus saame öelda, et nüüd on päriselt tõsi taga," selgitas Daniel paari otsust.

"Kristlastena me usume ka, et enne abielu kokku ei koli, nii et see oli meie esimene öö koos," lisas Eleri.

Eleri tõdes, et 14 aasta abielu jooksul on ka keerulisemaid hetk, kus tundub, et kõik on pea peal ja enam ei jaksa. Daniel lisas, et ilusaid hetki on ka igas päevas ja neid tuleb jagada. "Ma ei jäta ilusaid hetki jagamata sellepärast, et meil on vahel ka vaidlusi või tülisid," sõnas Daniel.

"Mina just proovingi intervjuusid andes mitte jätta muljet, et me oleme esinduspaar, sest isegi kui piltidelt võib selline mulje jääda, siis tegelikult meil probleeme ikka on. Oluline on see, kuidas probleeme lahendada ja selle me oleme 20 aasta jooksul ära õppinud. Tuleb asjad selgeks rääkida," sõnas Eleri.

Abikaasad tõdesid, et tülid tekivad reeglina kõige mõttetumatest asjadest. "Ükskõik, milline asi too päev kõige mõttetum asi on, sellest suudame probleemi tekitada. Selle eest olen väga tänulik, et suurtes asjades oleme Eleriga täiesti ühel lehel. Suures pildis liigume ühes rütmis ja suunas. Detailide juurde tulles oleme erinevad inimesed ja see ongi äge, et me üksteist täiendame. Samas see käib ka pinda, et me oleme erinevad inimesed, mis omakorda teeb jällegi suhte ilusaks," rääkis Daniel.

Äsja abiellunutel soovitab Eleri mitte anda alla ja andestada. "See on olnud meie suhtes läbiv, et kõige ilusamate asjade nimel tasub võidelda," lisas Daniel.