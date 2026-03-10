X!

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Perega Dubais puhanud muusik Daniel Levi Viinalass rääkis "Ringvaates", mis tunne on, kui näed raketti enda poole lendamas. Raadiosaatejuht Maris Järva sõnul sõitis nende pere omal käel Omaani, sest temal aitas ärevusest võitu saada pidevas liikumises olemine.

"Ma ei ole sellist asja kunagi varem kohanud, sõjaoht on mu jaoks alati olnud hüpoteetiline, seal olles ma kogesin esimest korda, mis tunne on, kui näed raketti enda poole lendamas. Õnneks on Araabia Ühendemiraatide kaitsesüsteemid nii tõhusad, et paljud nendest rakettidest ei jõudnud läbi, aga sa näed, et rakett ongi kohe tulemas," meenutas perega Dubais puhanud muusik Daniel Levi Viinalass hirmsaid hetki.

Raadiosaatejuht Maris Järva oli oma perega juba puhkust lõpetamas ja tagasiteel Eestisse, kui lennuk äkki ringi pööras, sest Iraan pani oma õhuruumi kinni. "Siis järgnes veel kolm tundi tiirutamist õhus. Maandudes ootasime seisvas lennukis kaks tundi. Lõpuks pidime ikkagi hotelli minema, sest kõik lennud olid tühistatud," meenutas Järva.

Esimene öö oli Järva sõnul väga hirmutav, sest terve öö oli kuulda alarme. Järgmisel hommikul mõtles pere, mida edasi teha ja otsustas ise omal käel Omaani minna.

Viinalass kuulas inimesi, kes ütlesid, et parem on paigale jääda, sest siin on piisavalt ohutu. "Lõpuks saime välisministeeriumi korraldatud lennuga Eestisse tagasi," nentis Viinalass, kes oli reisil koos oma kolme väikse lapsega.

Algselt pidi lend toimuma Dubai rahvusvahelisest lennujaamast, aga viimasel hetkel muudeti see ära. "Dubai lennujaam sai samal päeval droonitabamuse, olime päris õnnelikud, et me teise lennujaama kaudu lendasime," nentis Viinalass.

Olla ise millegi nii äreva tunnistajaks on see Järva sõnul sündmus, mis jääb kindlasti meelde. "Liikumises olemine aitab, vähemalt minu puhul, aga mingit traumat sellest ei jäänud," sõnas Järva.

"Mis sellest reisist meelde jääb, siis väike killuke arusaama sellest, mida miljonid inimesed igapäevaselt peavad kogema, kes elavadki sellistes kohtades, kelle jaoks sõda on igapäevane reaalsus. See jääb eluks ajaks meelde," toonitas Viinalass.

Järva tõi välja, et kui nad jõudsid Omaani, anti neile pagulaste toidupakk. "Pakid olid seal juba suurtes hunnikutes valmis. Siis mõtlesin, et mulle nüüd antakse pagulase toidupakk. Siis hakkad mõtlema, et nii käibki," meenutas Järva.

Maris Järva ja Daniel Levi Viinalass Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

