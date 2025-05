Daniel Levi: meie pere kõige uuem singel on nüüd üheksa kuud väljas olnud

Muusik Daniel Levi Viinalass rääkis Vikerraadios, et nende pere kõige uuem singel on nüüd üheksa kuud väljas olnud ning lapsi kokku on neil kolm. Muusik tõdes, et nad on väga rahul sellega, mis neile on antud, aga kui antakse veel, võtavad hea meelega vastu.

"Meie kõige uuem singel on üheksa kuud nüüd väljas olnud. Kokku on meil lapsi kolm, kõik tüdrukud," muheles laulja Daniel Levi Viinalass. "Me oleme rahul sellega, mis meile antakse, praegu on antud nii palju ja kui antakse veel, siis võtame vastu, aga oleme väga tänulikud selle eest, et meil on kolm tervet ja ägedat last."

Levi sõnul tegeleb ta praegu laulude kirjutamisega. "Enne kui suvehooaeg päriselt käima läheb on see minu jaoks põhiline tegevus, teen hästi paljude artistidega koostööd, kirjutan neile lugusid ja endale ning kogun praegu kokku ägedaid lugusid, mida järjest välja lasta."

Sügisel on Levil tulemas perereis Ibizale, kuhu tulevad kaasa ka kõik õed-vennad ja nende pered. "Vähemalt 25 inimest," lisas ta. "See on ema juubel, mida ema on aastaid organiseerinud."

Igal suvel on Levi käinud perega Haapsalus. "Kui leian suves augu, kus mingeid esinemisi ei ole, broneerin seal majutuse ära ja oleme perega kolm-neli päeva Haapsalus, see on püha aeg ja seda me siis ei puutu. Haapsalus on midagi, Viljandi on natuke sarnane. Lihtsalt tunned sealset headust, soojust, nii ilus arhitektuur on seal, kõik on viimase peal," selgitas Levi, mis teda Haapsalus võlub.

6. juunil algab nende bändi suvine hooaeg esinemisega Tallinna vanalinna päevadel. "Tuleb mõnus suvi," ütles muusik.

"Ma olen palvetanud, et tuleks uus paavst. Enne, kui ma üldse teadsin, kes paavstiks saab. Seepärast, et tuleks hea, et ta oleks hoitud oma tegemistes, et tal oleks tarkust teenida nii kõrgel positsioonil," tõi Levi välja, kes ise kuulub baptistide hulka.

"Mulle meeldib piiblis see, et tegelikult midagi ei ole keelatud, aga kõik ei ole kasulik. Ma olen aru saanud nendest asjadest, mis ei ole mulle kasulikud. Õnneks ma ei ela mingisuguste kohustuste all, vaid elan nii, et mul on õigus järgneda jeesuse õpetusele," ütles ta.

"Minu kõige mustem auk on siis, kui ma pean lastele kombekaid selga panema, siis on näha, milline on Daniel Levi, kui ta on väga kettas ja väga närvis, sest see on kõige piinarikkam tegevus üldse," muheles päikeselise loomuga Levi.