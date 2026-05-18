Daniel Levi Viinalass: mul oli avatud ustega lapsepõlvekodu

Foto: Ken Mürk/ERR
Muusik Daniel Levi Viinalass rääkis saates "Hommik Anuga", et tema lapsepõlvekodu oli kogu aeg rahvast täis, sest tema vanemad korjasid inimesed kuskilt üles. Muusiku sõnul oli see väga lahe ja ta tahaks, et ka tema kodu oleks tulevikus väga avatud.

"Muusiku mälu peab muidugi hea olema, aga see on loomulikult laulja abikaasa, kes arvab, et laulja mälu võiks veel parem olla. Kohati on muusiku mälu lünklik, eriti, mis puudutab kohustuste osa," sõnas muusik Daniel Levi Viinalass. "Enne kui ma siia stuudiosse tulin, tuletas abikaasa vähemalt kolm korda mulle meelde, mis ma siia kaasa pean võtma."

Viinalassil veel uut plaati väljas pole, aga uus laul on tal esitamiseks valmis. "Nädalake on see laul juba väljas olnud," lisas ta. "Pärast viimast plaati hakkasin ma uue kallal kohe tööle."

Muusik oli Londonis, Amsterdamis ja Helsingis koos erinevate produtsentidega ja kirjutas hunniku laule. "Kogu aeg ma nägin silme ees oma lapsepõlvekodu, mingeid hetki ja mälestusi sellest, mis aitasid mul laulusõnu kirjutada," sõnas Viinalass.

Tema lapspõlvekodu oli alati rahvast täis. "Tulin koolist koju ja mulle öeldi, et see inimene elab nüüd järgmised pool aastat meie juures. See oli lahe ja on praegugi nii. Mu vanemad lihtsalt korjavad need inimesed kuskilt üles ja nende endi vanemad olid ka samasugused, kodu oli neil väga avatud ja ma tahaksin, et mul oleks ka kunagi nii," nentis Viinalass.

Daniel Levi Viinalass Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

