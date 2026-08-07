Viinalassid: väikeste asjade kaudu muutus Eesti meile tähendusrikkaks

Daniel Levi Viinalass rääkis "Ringvaates", et nende pere tähistas hiljuti 30 aastat Eestisse kolimisest ja tõdes, et Eesti muutus neile tähendusrikkaks väikeste asjade kaudu. Daniel Levi Viinalassi sõnul on tal siiamaani tunne, et mingid asjad tekitavad kultuurišoki.

Viinalassid tähistasid pere ja sõprade seltsis 30 aasta möödumist Eestisse kolimisest.

"Meie juured ulatuvad isa kaudu Eestisse, aga isa kasvas Kanadas üles. Kui vanaisa lahkus siit ilmast, pakkis isa asjad kokku ja nägi üht ajalehte, mis oli mõeldud Kanada väliseestlastele. Lappas seda ajalehte, seal olid kõik asjad eesti keeles, midagi ta muidugi aru ei saanud, aga üks asi oli inglise keeles. Seal oli kirjas, et tule Eestisse inglise keelt õpetama. Isa sai kohe selguse ja teadmise, et see ongi temale mõeldud. See kõnetas teda üleloomulikult," meenutas muusik Daniel Levi Viinalass.

Isa lubas perele, et lähme aastaks ajaks Eestisse ja siis tuleme tagasi.

Aastapäeva tähistamisele tuli ligi 150 inimest, sest ema saatis kogemata Facebookis kõigile kutse. "Väga äge pidu oli, äge oli kuulda inimeste meenutusi ja mälestusi," tõdes Daniel Levi, kes Eestisse kolides oli kaheksa-aastane.

"Minu kõige esimene mälestus Eestist on Annelinn ja panelka," muheles maakler Joshua James Viinalass, kes oli Eestisse kolides kolmeaastane.

Daniel Levi meenutas, et nad mängisid Annelinnas paneelmajade vahel ja isa kinkis naabripoisile jalgpalli. "See kõnetas seda perekonda nii väga, et nad kinkisid meile vastu Gruusiast toodud sarve, mis on meil siiamaani vanemate kodus aukohal. Hästi väikeste asjade kaudu muutusid nii tähendusrikkaks need suhted," sõnas Daniel Levi.

Eesti keelt õppis James Joshua mänguväljakul teiste lastega rääkides. "Hakkasin käte ja jalgade abiga suhtlema ja siis hiljem rääkima," nentis James Joshua.

"Siiamaani on tunne, et mingid asjad tekitavad kultuurišoki. Eesti toit on ikka väga hea," tõi Daniel Levi välja, aga lisas, et sülti ei suuda ta siiani süüa.

Vendade arvates on kõige parem Eesti toit hakklihakaste.