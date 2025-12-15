Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

Konsistooriumi tellimusel tehtud töö inspireeris tekstiilikunstnik Elna Kaasikut looma näitust "Ristivägi", mis viis ta mõistmisele, et on kogu elu kudunud oma kangastesse riste. Materjalidena on Kaasik oma töödes kasutanud kasevitsu, roosiõisi, kohvipakke ja luuletekste ning tõdes, et kangastelgedel kudumine on tema jaoks meditatsioon.

"Kõik sai alguse sellest, et tegin väga vastutusrikast tellimust, mida konsistoorium minu käest tellis, nimelt piiskoppide ametirüüd ja piiskopimantli kilpidest kasvas see näitus välja," kommenteeris Viimsi Püha Jaakobi kirikus olevat näitust "Ristivägi" tekstiilikunstnik Elna Kaasik, kelle kunstnikutee algas 1983. aastal.

Kunstniku sõnul tegi ta nende rüüde põhjal ühe pildi lihtsalt mälestuseks oma ateljeesse. "See hakkas niimoodi tööle, kui ma selle pildi üles riputasin, et ma tundsin kohe, et selles pildis on midagi."

Ristid kuubedel on kedratud kuldse lõngaga. "Kuld on jumalikkuse sümbol. Peapiiskopi kilpi sümboliseerival pildil on kolm risti, kuhu on sisse põimitud ka hõbelõng. Inspiratsiooniks võtsin toomkiriku lühtrid ja kogu kiriku olemuse, selle koloriidi tõin töösse. Kullad on kõik meie ateljees korrutatud erinevatest lõngadest, viskoosist, kullast, brokaadist. Meie nali oligi ateljees, et oleme nüüd kullaketrajad," muheles Kaasik.

Paarkümmend aastat tagasi sattus Kaasik esimest korda Viimsi Püha Jaakobi kirikusse ja otsustas, et tal peab siin kunagi näitus tulema. "Parim, mida ühel kunstnikul saab juhtuda, on see, kui näitus tuleb kirikus just advendi- ja jõuluajal," on kunstnik tänulik.

Kaasiku sõnul on kogu tema loomingu põhiliseks inspiratsiooniallikaks olnud kodupaiga Rutja rand. "Ükskõik, mida ma olen teinud, ma käin ammutamas oma ideid ikka sealt mere äärest," sõnas kunstnik.

Alles nüüd tõlgendab Kaasik enda jaoks, et on kogu oma elu kudunud kangastesse riste. "Kompositsioon alati liigub üles, mis on minu jaoks kõiksuse, elu liikumine. Alati on mul kuskil rõhutatud silmapiir, nähtav või mõtteline. See on minu jaoks tänapäeva reaalne maine elu."

Kaasik tõi välja, et kui ta koob, siis iga telg laulab oma laulu. "Kui ma tallan, siis kolisevad ühtemoodi, kui ma viskan süstiku läbi, siis see läheb surinal. Kinni lüües tekivad hoopis uued helid. Mõtted mu järgmistele töödele tulevad just sellises seisundis, see on nagu mingi meditatsioon, kui mul on töö käsil, siis ma ei pane raadiot mängima."

Pika kunstnikukarjääri jooksul on ta kangasse kudunud väga erinevaid materjale. "Kasevitsu, roosiõisi, ajalehti, kohvipakke, luuletekste."