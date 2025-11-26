Eakas varjupaigakoer Sass leidis armastava kodu

Omaniku poolt maha jäetud ja üheksa kuud varjupaigas veetnud kümneaastane Sass leidis kodu, kus teda ootas armastav pere, aga ka nüüdseks tema parimaks sõbraks saanud koeratüdruk Ariette. Sassi uue perenaise Annika Veissoni sõnul on koer nende perre väga kiindunud.

Sass jõudis varjupaika möödunud aasta augustis, kui tema peremees otsustas välismaale kolida ja jättis ketis koera üksi hoovi.

"Hoolimata oma raskest minevikust ta ikkagi usaldas inimesi, ta on väga hea iseloomuga koer," ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Varjupaika jõudes oli Sass kümneaastane. "Vanale koerale on varjupaiga keskkond eriti raske."

Varjupaiga töötajad ja vabatahtlikud andsid endast parima, et eakale koerale võimalikult kiiresti uus kodu leida. Sassi tutvustati telesaadetes ja ta oli ka üks eelmise aasta PÖFF-i kampaania nägudest. Sassile korraldati isegi tema unistuste päev, mille klipp postitati sotsiaalmeediasse.

Just see klipp pani Annika Veissoni ja Riho Kirsipuu Sassi peale mõtlema. Nad olid olnud koeratüdrukute Ariette ja Sähvi omanikud, kuid kahjuks Sähvi hukkus.

"Kuna Ariette oli nii kurb, mõtlesime, et peame otsima talle sõbra. Siis nägimegi, et Tallinna varjupaigas on üks vana koer. Alguses Sass urises ja haukus, aga Ariette meeldis talle väga," meenutas Veisson, kuidas sai alguse koera teekond nende koju. "Mina olen nüüd tema täielik lemmik, Sass valvab mind, ta on väga kiindunud. Lisaks on Sass ideaalne jalutaja."

"Saime aru, et neil on kahekesti väga lõbus, nüüd nad juba mängivad ja müravad," tõdes Kirsipuu. "Sass on suur ja pruun, aga tegelikult väga pehme iseloomuga. Sass võtab natuke maha ka Ariette energiat."

Peres on ka kassipreili, kes on samuti võetud varjupaigast.

Hetkel ootab varjupaikades üle Eesti veel seitse vanemas eas koera. Mõisamaa sõnul loodavad varjupaiga töötajad neile kõigile hea kodu leida.

November on varjupaigas seeniorkoerte kuu. "Nägime, kui õnnetult kaua vanemad koerad peavad varjupaikades ootama. Mõtlesime, et peame midagi ette võtma," tõdes Mõisamaa.

Kui seeniorkoerale pole võimalik kodu pakkuda, võib osa võtta seeniorkoerte heaks korraldatud heategevuslikust kunstioksjonist, mille jaks on pilte annetanud teiste seas ka Epp Maria Kokamähi ja Navitrolla, aga ka Sally kunstistuudio 7-9-aastased kunstnikud. Oksjon lõpeb 30. novembril.