Septembris kutsikavabrikust päästetud koerad saavad kõik endale uued kodud

Septembri keskpaigas Tallinnas asuvast kutsikavabrikust päästetud koerakestest 21 on veel varjupaigas ning ootavad uut kodu. Sooviavaldusi koertele kodu pakkumiseks on tulnud palju ning pärast vajalikke tervisekontrolle valitakse ka neile uued kodud välja.

"Ühest Tallinnas asuvast kutsikavabrikust päästeti 87 Pomeraniani tõu laadset koera, kes elasid väga halbades tingimustes," ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa "Terevisioonis".

Varjupaikade MTÜ-l on juba 17 aastat koerte päästmise kogemust kutsikavabrikutest ning selleks tehakse tihedat koostööd põllumajandus- ja toiduametiga. "Aastas ikkagi mõned suured juhtumid tulevad," lisas Mõisamaa.

Septembris päästetud koerte puhul võib Mõisamaa sõnul kindlalt öelda, et tervise poolest on see kindlasti üks kõige hullemaid juhtumeid.

"Väga paljudel koertel olid hambad kohutavas seisus, ei olnudki muud teha, kui tuli hambad välja võtta. Silmaprobleemid, kõrvainfektsioonid, ülipikad küüned, ka kasvajad, song, mõnel koeral isegi halvatus. Päris julm vaatepilt," meenutas Mõisamaa.

Kutsikavabrikutele saab Mõisamaa sõnul jaole tähelepanelike inimeste abil, kes märkavad ja annavad põllumajandus- ja toiduametile teada.

Tänaseks on enamik koeri endale uue kodu leidnud, sest väikestele koertele on kergem kodu leida. "Hetkeseisuga on varjupaigas veel 21 koera, aga avaldusi on juba väga palju tulnud ja huvi koerte vastu väga suur. Konkreetseid omanikke koertele aga välja valitud ei ole, kes soovib, saab veel avalduse esitada. Osadele koertele peame teostama veel erinevaid protseduure ja siis saame nad uutesse kodudesse saata."

Mõisamaa tõi välja, et igale uksest sisseastujale nad koera ei anna. "Meil on omaette protsess, sest tahame inimesega enne tutvuda ja aru saada, kas ta võtab koera õigetel eesmärkidel ja kas ta saab pakkuda talle päriselt head kodu," tõi Mõisamaa välja.

Viimastel aastatel on sagenenud kutsikavabrikutest koerte jõudmine varjupaika. "Põhjuseks ei ole see, et vabrikante rohkem tekib, vaid teavitustöö ja inimeste tähelepanelikkus ning vabrikutele saadakse rohkem jälile."

Koerakasvataja pöördus kohtusse oma õiguste kaitseks ning soovis koeri tagasi saada. "Õnneks otsustati, et ta neid tagasi ei saa," lisas Mõisamaa.