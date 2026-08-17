Kristel Leif: vähiravis kiratseb kõige rohkem diagnoosijärgne toimetulek

MTÜ Onkoloogika esindaja Kristel Leif rääkis Vikerraadios, et Eestis on vaimse tervise kriis ja spetsialistide puudus ning oleks tark investeering kasutada neid inimesi, kellel on tahtmist ja teadmisi, et vajalikke muutusi luua. Leifi sõnul kiratseb kõige rohkem valdkond elu vähiga ja diagnoosijärgne toimetulek.

"Tõenäoliselt on siin mingi kultuuriline ja ajalooline taust, et me oleme paljuski ise sellist olukorda ka kujundanud läbi selle, et tunne, et sa tahad midagi selles valdkonnas teha, tuleb ikkagi ju kuskilt südamest, ma tahan maailmas midagi paremaks muuta ja selle eest raha küsida tundub teinekord isekas ja mingil põhjusel on seal sees valehäbi. Ma arvan, et on aeg hakata sellest valehäbist lahti laskma. See on töö nagu iga teinegi," ütles vähipatsiente ühendava MTÜ Onkoloogika esindaja Kristel Leif.

Leifi sõnul pole Onkoloogika MTÜ-l siiani mingit riiklikku toetust olnud. "Alates kevadest oleme puuetega Inimeste koja liikmed. Onkofesti toetuseks õnnestus meil küll saada projektirahastus, aga püsivat strateegilist partnerlust meil täna riigiga ei ole. Küll aga on vähivaldkonnas Eesti vähiliit ja Eesti vähihaigete laste vanemate liit vastavalt siis 26 000 ja 16 000 eurot selleks aastaks tegevustoetust saanud," tõi Leif välja.

Eesti vähiühingud tegid tänavu ühispöördumise, mis saadeti nii sotsiaalministeeriumisse kui ka riigikogu sotsiaalkomisjonile, aga tänaseks vastust pole tulnud.

"Pöördumise sisu oli selles, et meil on vähk täna ainuke valdkond Eesti tervishoius, kuhu on koostatud riiklik tegevuskava kümneks aastaks ja selle vahehindamise tulemused näitasid, et tegevuskavast on realiseerunud väga marginaalne osa. Arvestades vähi sotsiaalmajanduslikku mõju kogu riigile, siis on see väga suure tähtsusega tegevuskava, millega paraku pole kahjuks kaasas käinud mingeid rahalisi vahendeid selle jaoks, et tegevuskavas seatud eesmärke kolmanda sektori organisatsioonidega täita," selgitas Leif.

"Seda trummi tuleb edasi taguda ja mina ütlen küll hästi sirge seljaga välja, et me ei peaks rääkima täna kärbetest, vaid sellest, et vähivaldkond on juba palju aastaid alarahastatud," nentis Leif.

"Meil on vaimse tervise kriis, meil on spetsialistide puudus, oleks tark investeering kasutada neid inimesi, kellel on tahtmist, teadmisi ja ka professionaalset tausta selle jaoks, et vajalikke muutusi luua. Üks kõige rohkem kiratsev valdkond on elu vähiga ja diagnoosijärgne toimetulek. See on valdkond, kus meie kõige tugevamalt trummi taome ja kitsaskohti näeme," selgitas Leif.