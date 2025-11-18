Ansambel Sadu liige Sofia-Liis Liiv: meie tühjast-tähjast draamat ei kisu

Ansambel Sadu üks liige Sofia-Liis Liiv rääkis Vikerraadios, et ilmselt on nende bändi suure populaarsuse taga lugude sõnum, mis inimestele hästi kohale jõuab. Liivi sõnul nende lähedased laulutekstide peale solvunud ei ole, naiste kätši nad ei harrasta ja tühjast-tähjast draamat ei kisu.

"Ilmselt on see Sadu lugude sõnum, mis inimestele väga hästi kohale jõuab. Kõigile kindlasti erimoodi, aga lood on väga suhestutavad, inimlikud ja hästi universaalsed," ütles Sadu üks liige Sofia-Liis Liiv.

Liiv tegi erinevates projektides Sandra Sillamaaga koostööd ja natuke tundsid teineteist, enne kui Sillamaa talle helistas ja endaga bändi tegema kutsus. "Ta tundis, et ilmselt mina võiksin olla üks nendest liikmetest selles uues koosseisus, mida ta ei osanud isegi veel ette kujutada, kuidas see peaks hakkama toimima," meenutas Liiv Sadu bändi algust.

Kõik toimus eelmise aasta suve alguses. "Minul oli see kogemus olemas, kuidas olla produtsendiga koos arvuti taga, teha muusikat ja luua laule ja mõelda kohapeal asju välja. Produtsendiks oli Frederik Küüts, kellega kohe tekkis klapp," nentis Liiv, kes mängib viiulit ja on ka tantsuõpetaja.

"Ma loodan, et meie lähedased meie laulutekstide peale solvunud ei ole, kõik on meiega ühes paadis ja meile elatakse kaasa," tõi Liiv välja. "Keegi ei ole kellelegi meelega käru keeranud ega meelega halvasti öelnud. Kõik need laulusõnad on pandud maitsekalt ritta, suur aplaus siin ka Frederik Küütsile, kes on suurepärane sõnaseadja, kes oskab leida need kõige õigemad sõnad," tõdes Liiv.

Ühtegi suuremat lahkheli või tüli neil loomingu teemal Sandraga pole olnud. "Naiste kätši me ei harrasta. Tühjast-tähjast me draamat ei kisu. Oleme kõik kolmekesi keskmisest emotsionaalsemad ja tundlikumad."

Liivi sõnul oli see väga sürreaalne kogemus, kui nende esimesel kontserdil publik kõiki nende laule juba teadis ja kaasa oskas laulda. "Püüdsin laval olles seda hetke enda jaoks talletada."

Alkoholi Liiv ei tarvita, emotsionaalsest kõrgseisust mahatulemiseks meeldib talle rahulikult autoga sõita, mõnusat muusikat kuulata või päris vaikuses olla. "Väikseid rahulikke tegevusi on hea teha," lisas Liiv.