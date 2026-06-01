Frederik Küüts: väga palju peab ohverdama, et sellist elu elada

Sadu bändiliige Frederik Küüts rääkis saates "R2 Hommik!", et lugudele sõnu kirjutades püüab ta alati Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liiviga kooskõlastada, et lugu oleks ka nende sisemaailmaga kooskõlas. Maist augusti lõpuni on bändil üle 50 kontserdi ja Küütsi sõnul peab väga palju ohverdama, et sellist elu elada.

"See on järjepidev töö, ei saa loorberitele puhkama jääda, ja endal peab ka põnev olema, kogu aeg on mingi muutus," ütles ansambli Sadu liige Sofia-Liis Liiv. "Me oleme praegu päris palju pildil ja on megatore, et meil läheb hästi."

"Artist peabki olema veidi enda poole kaldu, kui artistil on lahe, siis see paistab publikule ka välja ja neil on ka lahe," sõnas bändiliige Frederik Küüts, kes kirjutab bändi lugudele ka suurepäraseid tekste.

Luuletusi hakkas Küüts kirjutama juba gümnaasiumis õppimise ajal. "Olen kogu aeg otsinud mõtteid ja riime. Hiljem kirjutan oma luuletused lugudeks ümber. Paljud luuletused on algkujul hoopis teise pikkusega või riimiskeemilt teises järjekorras. Kirjutan küll üksi, aga katsun ikkagi ka kooskõlastada, et see oleks Sandra ja Sofia sisemaailmaga ka kooskõlas, me kirjutame kuigi palju asju ka koos. Meie uus lugu "Põud" on küll minu enda sulest," selgitas Küüts. "See on üleüldine inimkogemuse kinnipüüdmine."

"See, kuidas selle tüübi sulest asjad välja voolavad, on ikka maagiline," tõdes Liiv.

Maist augusti lõpuni on bändil Liivi sõnul üle 50 kontserdi. "Tõele au andes väga palju peab ohverdama, et seda elu elada, aga ma arvan, et see on suhteliselt ainulaadne võimalus praegusel hetkel sellist asja teha," sõnas Küüts. "Meil on väga ühtehoidev tiim. Tahaks sellele suvele vastu minna nii, et pea iga päev oleme ninapidi koos. Me oleme üksteisele teraapiakoerad."

Liivi sõnul on neil kõigil erinev väljund, kuidas puhata. "Kes sõidab Endurot, kes kaisutab kassiga, kes käib spaas," tõdes Liiv. "Me oleme väga tervislik bänd. Terve olemine on praegu minu töö."

"Mina käin saunas ja teen trenni," lisas Küüts. "Me kõik tegelikult käime saunas, teeme trenni ja magame hästi. Plaanin suvel ka ema juures maal käia. Kuu aega tagasi alustasin sellega, et iga nädal pean ühel matkarajal käima."