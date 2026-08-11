Zooloog Joosep Sarapuu: rotid on inimestest alati sammu võrra ees

Zooloog Joosep Sarapuu rääkis "Ökoskoobis", et toiduaineid võiks hoida suletavates purkides ja kõik pilud ning avad maja ümber tuleks kinni katta. Sarapuu sõnul peaksime pigem õppima rottidega kuidagi koos elama, sest praktikas on neist päris lahti ikkagi võimatu saada.

"Rotid on inimestest alati sammu võrra ees. Nad on hästi ettevaatlikud uute objektide, asjade ja lõhnade suhtes. Rotid on väga territoriaalsed loomad, kes elavad rühmadena koos, kümme kuni kakskümmend täiskasvanud isendit ja nende pojad. Kui ühes kohas läheb asustustihedus liialt suureks, peavad noored rotid minema endale uut elupaika otsima," ütles loodusmuuseumi zooloog Joosep Sarapuu.

Rotid väga kaugele ei rända, reeglina leiavad nad uue elupaiga kõrvalmajas.

Linnas on väga palju toitu ja kodudes suudavad rotid külma aja väga hästi üle elada. "Eesti mõttes saamegi rääkida ainult linnarottidest. Rotid on üsnagi õppimisvõimelised. Kui hierarhias madalamal positsioonil olev rott läheb lõksu proovima, siis kõrgemal positsioonil olevad vanemad rotid kohe seda järgi proovima ei lähe, nad suudavad aru saada, kui midagi neile halba peaks tegema."

Hiired ja rotid koos ei eksisteeri, hiired on väiksemad ja nõrgemad. "Rott ei taha endale sellised konkurente. Rottide liigikaaslased ise on juba teiste rühmade suhtes vaenulikud ja võitja on kindlasti rott, kes siis hiire maha murrab," tõdes zooloog.

Toiduaineid võiks hoida suletavates purkides, mitte karpides, kuhu rott hõlpsalt ligi pääseb. "Kõik pilud ja avad maja ümber tuleks ka võimalusel kinni katta. Ka väga väikesest pilust saavad hiired ja rotid tuppa. Hiired pääsevad tuppa ka kümnesendise suurusega avast," tõi Sarapuu välja.

Rotid ja koduhiired peavad talve üle elama kindlasti inimese juures, sest mujal nad ellu jääda ei suuda. "Praktikas on neist päris lahti ikka väga võimatu saada, kui nad juba inimese juures on, sest nad on piisavalt ettevaatlikud ja sigivad päris kiiresti. Inimene peaks rottidest alati samm ees olema, aga kas me seda päriselt suudame, on raske öelda. Pigem peaksime õppima rottidega kuidagi koos elama."