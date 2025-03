Daniel Levi: praegu on trend saata Eurovisioonile üle võlli asju

Maikuus Šveitsis Baselis toimuvale Eurovisioonile on kõik osalejamaad oma esindajad välja valinud. Muusik Daniel Levi-Viinalass sõnas "Ringvaates", et hetkel on trend Eurovisioonile saata üle võlli lugusid.

"Ringvaade" palus Daniel Levil välja valida kõigi osalejate lugu seast enda kolm lemmikut ja kolm vähem lemmikut lugu. Seejuures jäi ta erapoolikuks riikide tasandil, teadmata kuulates, kellele mingi konkreetne lugu kuulub. Kõiki lugusid kuulis ta ka esimest korda. Alustati lemmiklugudest.

Saksamaa – Abor & Tunna "Baller"

Saksamaa lugu jäi Levile kõrva just oma isikupära poolest. "Ta on minu arust isikupärane, ma lähtusingi sellest, mis mulle tundus, et ei proovi olla kellegi moodi, vaid mis on tulnud sellise vahetu isikupäraga välja. Minu arust see on väga äge," sõnas Levi.

Šveits – Zoë Më "Voyage"

Oma ilusate meloodiate ja hea terviku poolest jäi Levile kõrva Šveitsi artisti Zoë Më laul "Voyage". "Väga hästi kirjutatud meloodiad, megavoolavad, ilusad, kuidagi hästi terviklik. Hästi isikupärane jällegi," sõnas muusik. "Video annab ka juurde uue taseme. Kindlasti see lavaline osa, mis sinna juurde tuleb, annab kas juurde või võtab ära. See on ilus, kaunis laul, hästi kirjutatud," lisas ta.

Itaalia – Luvio Corsi "Volevo Essere Un Duro"

Itaalia artist, bowieliku välimusega Luvio Corsi meeldis Levile samuti. "Äge kiiksuga esineja, ma arvan, et tal võib hästi minna. Laul on väga sanremolik, live-orkestriga tehtud, selles võtmes toimis ta megahästi, aga Eurovisiooni laval mine sa tea. Minu arust laul on selline ajatu, sellepärast ta mulle meeldis, sama laul võiks olla kirjutatud 80ndatel ja toimiks sama hästi kui praegu," sõnas Levi.

Kõige halvemad lood:

Daniel Levi-Viinalassil oli keeruline aga enda jaoks kõige halvemaid lugusid välja valida. "Sa ikka leiad mingeid asju ka nende halbade laulude juures, minu arvates halbade laulude," märkis ta.

Tšehhi – Adonxs "Kiss Kiss Goodbye"

Tšehhi esindaja Adonxs'i laul "Kiss Kiss Goodbye" ajas Daniel Levi naerma. "Keegi on kirjutanud laulu, mis tema meelest toimiks Eurovisioonil. Mind ei veennud ära. Minu jaoks veidi mitte midagi ütlev."

Belgia – Red Sebastian "Strobe Lights"

Belgia eurolugu ajas Levil aga näo hapuks. "Mulle tundus selle laulu puhul, et võib-olla ta proovib jälle võtta mingit valemit, et mis laulud on varem võitnud. Näiteks minule annab see Loreeni vaibi. Mulle veidi hakkab vastu, kui keegi proovib olla mingi muu laulu moodi, et äkki ma saan mingi valemiga ära häkkida."

Küpros – Theo Evan "Shh"

"Võib-olla minus ei ole piisavalt balkani keevaverelisust, see ei ole mu lemmik. See ei jäta kuidagi vahetut muljet," sõnas Levi. "Mul on tunne, et ma olen kellelegi liiga teinud," lisas ta.

Daniel Levi hinnangul on praegu levimas trend osaleda Eurovisioonil üle võlli asjadega. Lisaks Tommy Cashile on ka näiteks Rootsil ja Soomel küllaltki ekstsentrilised etteasted. "Ma arvan, et Tommy Cashil on kõik eeldused olemas võiduks. Mulle päriselt meeldib see lugu, kui ma olin Itaalias, siis ma sain seda lugu ka esitada ühe korra. Mulle meeldib see lugu algusest peale, aga ta on minu silmis järjest paremaks läinud. Ma arvan, et me peame juba makse tõstma, sest mine hullu tea," muigas Levi.