Taavi Eilat: "Impulsi" juhtimine on huvitav väljakutse

Eelkõige "Pealtnägijast" tuntud Eilat on ajakirjanikuna päevakajaliste ja uurivate teemadega töötanud rohkem kui kümme aastat. Iganädalast arutelusaadet asub ta aga juhtima esimest korda.

Eilat rääkis "Terevisioonis", et "Impulsi" juhtimine on talle huvitav väljakutse, sest tegemist on otsesaatega, kus arutletakse ühiskonnas üleval olevate teemade üle. Lisaks uuele saatejuhile läbib värskenduskuuri ka stuudiokujundus.

"Me toome inimesed ümmarguse laua taha. See aitab inimestel tunda, et nad on rohkem koos," avas Eilat.

"Kas me seisukohtadel nurgad maha lihvime, seda ei julge lubada, aga see võiks kaasa tuua selle, et me kuulame üksteist rohkem ja me saame välja öelda erinevad nägemused, mis neil inimestel on, kes tulevad nendel teemadel arutlema. Me katsume kutsuda hästi suure valiku inimesi, et oleks erinevaid seisukohti ja kogemusi."

Eilat loodab, et uus "Impulsi" hooaeg saab varasemast veelgi päevakajalisem. "Ja et nendel teemadel, mille üle me arutame, jõuaksime vähemalt mingite lahendusevariantideni. Et see ei jääks lihtsalt, et oli tore tund aega vestelda ja lähme nüüd kõik laiali," rääkis saatejuht.

Hooaja esimene "Impulss" keskendub presidendivalimistele.