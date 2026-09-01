X!

Taavi Eilat: "Impulsi" juhtimine on huvitav väljakutse

Terevisioon
Foto: Ken Mürk/ERR
Terevisioon

Teisipäeval alustab ETV-s uut hooaega arutelusaade "Impulss", kus Anna Pihli kõrval võtab koha sisse Taavi Eilat. Eilat peab otsesaate juhtimist huvitavaks väljakutseks ja loodab muuta saate veelgi päevakajalisemaks.

Eelkõige "Pealtnägijast" tuntud Eilat on ajakirjanikuna päevakajaliste ja uurivate teemadega töötanud rohkem kui kümme aastat. Iganädalast arutelusaadet asub ta aga juhtima esimest korda.

Eilat rääkis "Terevisioonis", et "Impulsi" juhtimine on talle huvitav väljakutse, sest tegemist on otsesaatega, kus arutletakse ühiskonnas üleval olevate teemade üle. Lisaks uuele saatejuhile läbib värskenduskuuri ka stuudiokujundus.

"Me toome inimesed ümmarguse laua taha. See aitab inimestel tunda, et nad on rohkem koos," avas Eilat.

"Kas me seisukohtadel nurgad maha lihvime, seda ei julge lubada, aga see võiks kaasa tuua selle, et me kuulame üksteist rohkem ja me saame välja öelda erinevad nägemused, mis neil inimestel on, kes tulevad nendel teemadel arutlema. Me katsume kutsuda hästi suure valiku inimesi, et oleks erinevaid seisukohti ja kogemusi."

Eilat loodab, et uus "Impulsi" hooaeg saab varasemast veelgi päevakajalisem. "Ja et nendel teemadel, mille üle me arutame, jõuaksime vähemalt mingite lahendusevariantideni. Et see ei jääks lihtsalt, et oli tore tund aega vestelda ja lähme nüüd kõik laiali," rääkis saatejuht.

Hooaja esimene "Impulss" keskendub presidendivalimistele.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Margus Saar

Samal teemal

TEREVISIOON ALUSTAB!

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

31.08

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

31.08

ERR võttis kasutusele uue raadioülekandejaama

31.08

Hambaarst: viime hambapesu osaliselt lapsevanema kontrolli alt välja

31.08

Hannes Hanso: isa silmis pidin oma eksistentsi raske tööga õigustama

31.08

Kokana töötanud Veersalu: köögis peab igaüks oma koha välja võitlema

30.08

Ruhnu põhikooli uus direktor Heily Rikker: see on kõige imelisem koolimaja maailmas

31.08

Indrek Treufeldt: eestlased tegid ringhäälingust krati, mis oskas neid teenida

10:01

Vikerraadios algab uus arvamussaade "Neljas lugemine"

31.08

Ekspert: tänapäevased koolikotid pakuvad mitmeid lisafunktsioone

08:16

Daniel Levi Viinalass minikodust: see on koht, kus alati on möllu ja elu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo