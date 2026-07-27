Lauri Kaare: Nolan teeb suure ekraani kino

Kümme päeva tagasi jõudis kinodesse Christopher Nolani suurfilm, Homerose eepose ainetel valminud "Odüsseia". Filmiekspert Lauri Kaare jaoks oli "Odüsseia" selle suve oodatuim linateos.

Kaare käis "Odüsseiat" vaatamas IMAX-i kinos, kuid Eestis filmi originaalformaadis näha ei saa. Kaare selgitas, et IMAX-formaadis on ekraan püstisem ja seega on ka visuaalset pilti rohkem. Samas tõi ta välja ühe möödunud nädalal Indie Wire'is ilmunud artikli, mille autor käis linateost kõikvõimalikes formaatides vaatamas ja ütles, et lõppkokkuvõttes ei ole nii suurt vahet, kas vaadata seda IMAX-is või lihtsalt hea pildi- ja helikvaliteediga suuremalt ekraanilt.

"Aga Nolan teeb suurt kino. Teinekord vaatad ühe või teise filmi ära ja mõtled, et see oleks võinud vabalt voogedastuses olla, oleks kogu sõitmise aeg, parkimine ja need mured ära jäänud, aga Nolan ei ole see mees. Tema võimetus teha väikest filmi, see on põnev ja paeluv," rääkis Kaare.

Kuigi filmi aluseks olev eepos on kirjutatud 650 aastat enne Kristust ja seda peetakse läänemaade kirjanduse alustekstide hulka, võib Kaare sõnul "Odüsseiat" väga tänapäevasena võtta. Ta tõi välja, et lisaks sellele, et Odüsseus on kuningas ja vähejuht, on ta ka abikaasa ja mees, kellele ei tee miski rohkem haiget kui aastatepikkune kodunt eemalolek. Samas võib Kaare sõnul paralleele tuua tänapäeval toimuvate sõdadega.

"Ta ütleb ühes meenutuses oma kuninganna Penelopele, et [sõja] tegelik põhjus ei ole see, et Agamemnon on nii haavatud sellest, et tema venna naine Helena Troojas jalga lasi, vaid see oli lihtsalt hea ettekääne haarata enda kätte Trooja poolt kontrollitud kaubandusteed, mis olid tohutud tuluallikad. Kui sa mõtled haigete vanade monarhide poolt käima lükatud ja käimasolevatele sõdadele, ükskõik olgu see Ukraina või Iraan, siis see kõlab juba väga tänapäevaselt," avas ekspert.

Lauri Kaare Autor/allikas: Kirk Ert/ERR

Samas on ka neid vaatajaid, kellele ei meeldi, et Nolan on vanu müüte endale sobivaks väänanud. Näiteks on neid, kes panevad pahaks, et režissöör on jumalad suuresti kõrvale jätnud. Kaaret see ei häirinud. Tema hinnangul oleks jumalate rohkem kasutamine filmi kitsamasse kasti surunud ja ei oleks lasknud seda võtta kui posttraumaatilise stressihäirega sõjaveterani teekonda koju.

Oma töödes väldib Nolan arvutiga loodud eriefektide kasutamist. See tähendab, et kus vähegi võimalik, kasutab ta nii-öelda praktilisi efekte. See aga nõuab filmimeeskonnalt omajagu paindlikkust.

"Filmis on moment, kus Odüsseus vaatab igatsevalt kaugusesse ja taamal kargavad delfiinid, mis ei olnud plaanitud. Korraga nad ilmusid ja Nolani missioonirühm, nagu tema võttegrupi kohta võiks öelda, oli ikkagi nii valmis ja paindlik. Üks asi on see, et sul on tohutu plaan paika pandud, aga sul on jäetud piisavalt ruumi reageerimaks sellele, mille elu sulle ise kätte annab," kirjeldas Kaare.

Filmieksperdi sõnul võib "Odüsseiast" üks Oscarite põhifavoriite saada. Eriti tõi Kaarel esile Odüsseust kehastanud Matt Damoni, nõid Kirket kehastanud Samantha Mortoni, operaator Hoyte van Hoytema ja helilooja Ludwig Göranssoni töö. "See ansambel, mille on Nolan kokku ajanud, teeb tõesti suurepärast tööd," tunnustas ta.