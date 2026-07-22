Gold "Odüsseiast": Nolan oskab panna sügavad mõtted popkornifilmi võtmesse

"Christopher Nolan on lavastaja, kes on suutnud tekitada endale sellise staatuse, et ükskõik mida ta teeb, seda rahvas läheb kinno vaatama," ütles Filmikägu saatejuht Kristjan Gold.

Filmis "Odüsseia" on Nolan keerukat lugu pisut kokku tõmmanud. "Odüsseust mängib Matt Damon, kes on Trooja sõja võidukalt lõpetanud ja läheb koju ning kodutee kestab kümme aastat. Teekonnal kohtab ta siis kükloope, hiiglaseid ja peab vastu seisma erinevatele katsumustele. Tema naine Penelope, keda mängib Anne Hathaway peab samal ajal eemale tõrjuma tohutuid kosilaste horde," sõnas Gold.

"Nolani filmide kõige suurem pluss on see, et ta suudab oma filmid teha nii usutavatena, et inimesed on filmiga kaasas. See on eepiline film, kestab ligi kolm tundi, nii et ka oma tagumiku peal tunned kinos istudes, et see on ikkagi kümneaastane teekond koju," muheles Gold.

Goldi sõnul on tegemist seiklusfilmiga, kust tema leidis enda jaoks sõjavastase sõnumi. "Kui mõttetu on sõda. Kui me murrame mingeid reegleid, kust tagasiteed enam ei ole, mis siis saab," tõi ta välja. "Sel teekonnal on igavikulised küsimused, mis on kodu, kuidas sinna jõuda, kuidas me inimesena nendel teekondadel muutume."

"Nolanil on oskus panna sügavad mõtted popkornifilmi võtmesse. Sa võid seda vabalt vaadata kui suvist popkornifilmi, aga sul jääb sellest midagi ka näppude vahele." sõnas Gold.

Filmis teevad kaasa väga kuulsad näitlejad, kellest paljud pole minutitki ekraanil. "See näitab seda, et kui Nolan küsib, siis sa ei ütle ei, sa lähed, sest sa juba tead, et sellest saab megahitt."

Üks miinus on filmil Goldi sõnul siiski ka. "Filmi pikkus. Lugu oleks saanud lühemalt ka rääkida. Vahepeal kipub maja vundament oma raskuse all veidi värisema. Ta on selle eepilisuse ikka 11 peale keeranud, see kohati jätab soovida, et äkki saaks kiiremini, aga tänapäeval oleme vist kõigega väga kärsituks muutunud ja ka pooleteisttunnine film tundub kohati liiga pikk," muheles Gold.