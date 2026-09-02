"Odüsseia" võtetel osalenud eestlane: Matt Damonile maitses Eesti šokolaad

Tarmo Tähepõld sattus Christopher Nolani filmi "Odüsseia" võtetel kasutatud viikingilaevale juhuslikult. Ta kohtus ühisel sünnipäevapeol Kerstin Karuga, kes on maailma suurima viikingilaeva Draaken Harald Hårfagre vabatahtlikega seotud. 2025. aasta veebruaris kutsus Karu Tähepõllu laevale vabatahtlikuks.

Esialgu ei läinud Tähepõld laevale selleks, et filmis osalema. Karu pakkus talle võimalust sõita Sitsiiliasse, kus laeva tuli filmivõteteks hooldada ja korras hoida. Mees võttis pakkumise vastu ning lendas aprilli alguses Sitsiiliasse. Enne seda sai ta teada, et laeva kasutatakse Christopher Nolani filmi "Odüsseia" võtetel.

Hiljem otsustas filmimeeskond kasutada võtetel ka päris laevameeskonda. Tähepõllu sõnul ei olnud võimalik panna suvalisi näitlejaid suurt viikingilaeva juhtima, sest selle purjetamiseks on vaja vähemalt 30 inimest, kes oskavad käsitseda laeva ja selle varustust. "Ja siis oli tehtud poole pealt otsus, et okei, laevameeskonnale kostüüm selga ja läksime," meenutas ta "Ringvaates".

Võtetel kehtis range saladusrežiim. Tähepõllu teada oli juba enne tema saabumist üks inimene võtteplatsilt eemaldatud pärast seda, kui internetis oli levinud video, milles räägiti viikingilaeva seotusest filmiga.

Tähepõld tundis end filmis ära kohe, sest teadis täpselt, millises stseenis ta osales. Kinolinal on ta enda sõnutsi nähtav umbes ühe sekundi, kuigi stseeni filmimiseks kulus terve päev.

Võtteplatsil kehtis reegel, et puhkavaid näitlejaid ei minda niisama segama. Samas viibisid näitlejad võttepausidel koos ülejäänud meeskonnaga samal laeval. Ka superstaar Matt Damon oli võttepausidel samal laeval ega viidud mujale puhkama. Tähepõld pakkus talle ühel korral Kalevi šokolaadi. "Maitses talle," muigas ta.

Ühel võttepäeval äratas ta kogemata köiehunniku all puhanud Damoni, teadmata alguses, kes seal magab. "Togisin, et võte, ja siis tuli sealt alt tema välja. Oli väga sõbralik," lausus ta ja lisas, et võtteplatsil ei olnud tunda, et näitlejad oleksid ülejäänud meeskonnast eraldi või käituksid staaridena.

Tähepõld viibis alguses Sitsiilias neli nädalat. Hiljem kutsuti ta veel kolmeks nädalaks Šotimaale. Kokku veetis ta filmivõtetel seitse nädala. Ta ei saanud selle eest palka, kuid korraldajad tasusid tema lennud ja majutuse. Kuigi ta nimeliselt eraldi lõputiitritesse ei jõudnud, sest kogu laevameeskond pandi kokku, ei ole mehe sõnul põhjust kurta. "Seitse nädalat kihvti puhkust sellises seltskonnas. Ma ei kurda."

Tähepõld jõudis filmi esilinastuse järel ka Oslosse, kus laeva omanik korraldas kaks õhtut kestnud peo ning kutsus sinna ka filmivõtetel osalenud laevameeskonna.