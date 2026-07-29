Anne Veesaar: rasketel aegadel otsitakse vastuseid vanadest lugudest

Sel nädalal alustab mängusuve Elina Pähklimäe lavastatud setokeelne rokkmuusikal "Seto odüsseia". Seto juurtega näitleja Anne Veesaar, kes mängib lavastuses nõid Kirket, ütles suvises "Ringvaates", et seto keelel on võim ja vägi, mistõttu räägib ta seda vahel ka Tallinnas olles.

"Ja sõnad, mida võib kvalifitseerida roppude sõnade hulka, seto keeles nii ei mõju. Ropendada on hea," naeris ta.

Möödunud aastal meelitas lavastus Setomaa metsade vahele ligikaudu 7000 teatrisõpra. Selleks, et ka need huvilised, kes seto keelt ei kõnele, lavastustusest aru saaksid, on sel aastal loodud spetsiaalne subtiitrite rakendus. See tähendab, et kõik soovijad saavad eestikeelset teksti oma telefonist juurde lugeda.

Samas usub Veesaar, et loost saab ka subtiitreid lugemata aru. "Meie näitlejad mängivad nii hästi, et isegi seda keelt ei ole vaja tarvis nii otse tõlkida. Mängust saab aru, kas on armastus, kas on taplus, kas on koduigatsus. Nad väljendavad seda oma mänguliselt nii hästi. Aga et inimesed siiski ei nuriseks, et nad keelest aru ei saa, siis nad võtavad oma telefoni, saavad QR-koodi, juhendid on kohapeal olemas ja kes soovib, vaatab."

Kuid "Seto odüsseia" ei ole ainus Homerose vanakreeka eeposel põhinev lugu, mida eestlased vaatamas saavad käia, sest hiljuti jõudis kinodesse Christopher Nolani suurteos "Odüsseia". Veesaar usub, et vanade lugude juurde pöördumine pole juhus. "Aeg on selline, et sellel meie raskel ajal otsitakse vastuseid vanadest lugudest," lausus ta.