Nolani kassahitis "Odüsseia" mängis Eestis sündinud koer

Christopher Nolani suurejoonelises kassahitis "Odüsseia" näitles kolm portugali podengo koera, kes mängisid Odüsseuse enda koera Argost erinevates vanustes. Üks neist koertest, nelja-aastane Corsair on sündinud Eestis.

Corsair oli üks kahest oma pesakonna kutsikast, kes kolis Ameerikasse. "Nende ema on Ameerikast pärit. Ta on äärmiselt aktiivses kodus, kus alustati tema koolitamisega nii, kui ta sinna saabus. Hakati erinevate koeraspordi aladega tegelema. Nii oligi Hollywoodi filmide koolitajal hea koer võtta, kes juba põhilisi asju teadis," selgitas Naarits.

"Enamus meie kutsikaid lähebki Eestist väljaspoole, siin on neid üsna vähe," lisas Naarits, kes on ainuke podengode kasvataja Eestis. "Mitte ainult Eestis, vaid üks väheseid väljaspool Portugali ja Ameerikat. Need on kaks maad, kus praegu peamine tõuaretus toimub."

Podengod on väga vana tõug. "Üks Vahemere-maade hurdalistest. Sarnased tõud on näiteks Ibiza podengo, kes on suurem, ja vaaraokoer. Olenevalt sellest, millisel maastikul nad oma jahitööd tegema pidid," märkis Naarits.

"Noorena on nad muidugi aktiivsemad, aga vanemana üsna rahulikud. Tahavad tähelepanu, tahavad pai, on oma perekoerad, väga lojaalsed. Kohe nad kõikide sõbrad ei ole, neil võtab harjumine natukene aega."

Naarits selgitas, et piisab kui podengodele üks kord midagi õpetada. "Siis on see neil elu lõpuni selge. Hollywoodi filmide koolitaja võrdleb neid kõige rohkem Belgia lambakoeraga, kes on koeramaailma täht oma koolitatavuse poolest," lisas ta.