Tiit Kikas: tahtsin kirjutada muusikat, mis oleks naudinguks mõeldud

Helilooja Tiit Kikas rääkis Vikerraadios, et lühiooperi "Õnnelik prints" muusika on ilus, nautimise jaoks mõeldud ega nõua publikult kulm kipras tõsise näoga kuulamist. Kikase sõnul andis Mart Mikk talle spikri ette, kuidas lühiooperi peab vormistama.

"Oleme Jaagup Kreemiga mitmeid asju koos teinud, albumeid, palju tuure. 2011. tegime muusikali "Libahunt", siis lastemuusikali "Uksed" ja nüüd siis teine lühiooper "Õnnelik prints", ütles helilooja Tiit Kikas. "Jaagup töötab nagu minagi pingeolukorras veel eriti efektiivselt ja kiiresti."

Kikase sõnul on ta lapsest saadik ooperi sees olnud. "Alates muusikakeskkooli ettevalmistusklassist ja kooli ajal oli meil vabatahtlik sunniviisiline ooperite ja ballettide külastamine. Olen ooperimaailmas päris karastunud," muheles Kikas.

Kikas on teinud koostööd Mart Mikuga, kes tegi dramatiseeringu Oscar Wilde' i muinasjutu järgi. "Mart Mikk andis mulle spikri ette, kuidas ma heliloojana pean lühiooperi vormistama," tõdes Kikas. "Tahtsin kirjutada muusikat, mis on ilus, nautimise jaoks mõeldud ja ei nõuaks publikult kulm kipras tõsise näoga kuulamist."

Lühiooperi Õnnelik prints" maailmaesmaettekanne toimub 14. ja 15. augustil Kohilas.