Lauamängu entusiast: lauamänge mängides tuleb inimese iseloom hästi välja

TalTechi mänguklubi esimees Sander Mesila tutvustas saates "Huvitaja" populaarsemaid lauamänge ja tõdes, et lauamänge mängides avastad teises inimeses palju uusi külge. Mesila sõnul on lauamängude mängimine parim viis sõpradega koosolemiseks.

"Me mängime väga palju erinevaid mänge, nii laua- kui videomänge. Saame kokku kord nädalas. Mina olen klubiga olnud seotud poolteist aastat, aktiivselt käib mänguõhtutel 20–30 inimest," ütles TalTechi mänguklubi esimees Sander Mesila.

Populaarsed mängud on kaardimängud, "Catan", "Scrabble". "Uuemal ajal ka mäng "7 Wonders". "Catan" on taktikaline mäng, teiste mängijatega on vaja palju suhelda, mäng kombineerib nii õnne kui ka suhtlusoskuse, see mäng on minu isiklik lemmik," tõdes Mesila.

"Scrabble" on sõnakoostamismäng etteantud tähtede abil, mille eest saab punkte. "7 Wonders" on taktikaline mäng, kus on kaardid, mis iga käik vahetuvad ja mängija peab suutma teha kõige parema valiku.

Lauamängude mängimine on Mesila sõnul parim viis sõpradega koosolemiseks. "Naljad, mis me seal viskame, kommentaarid, mida üksteisele ütleme, ja mulle loomulikult meeldib võita, mõelda välja parim strateegia," nentis entusiast. "Mängude mängimine arendab kindlasti loogilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Väga suur osa on ka suhtlusel, mis ka areneb."

Mesila sõnul on tema võistlushimu tulnud isalt. "Isa on täpselt samasugune. Kui me perega lauamänge mängime, siis tema tahab ka alati võita," muheles Mesila.

Viimasel ajal on ta täheldanud trendi, et lauamängudest on hakatud looma kompaktsemaid mänguversioone. "Et neid saaks hõlpsamini kaasas kanda, näiteks matkamas käies," lisas Mesila.

Läbi aegade on väga populaarsed olnud male ja kabe. "Arvestatav seltskond mängib ka mängu "Magic: The Gathering", mis ei ole väga lihtne mäng."

Lauamänge mängides tuleb inimese iseloom väga hästi välja. "Sa näed inimeses palju uusi külgi ja saad aru, mis on neile tähtis," lisas Mesila. "Ma olen mänguklubist palju uusi sõpru saanud. Aeg-ajalt toimuvad mänguklubis ka turniirid. Sageli on turniiridel ka osavõtutasu ja parimad saavad auhinnad."