Pärimuslaulik meestelaulutoast: siin saab karvaseid laule laulda

Meestelaulutubade eestvedaja Jaan Sarv rääkis Vikerraadios, et laulutoad annavad meestele võimaluse meestejuttu ajada, karvaseid laule laulda ja nalju visata. Sarv tõdes, et meeste seltsis saab ahelad lahti lasta ja kammitsad maha võtta.

Meestelaulutuba loodi 2001. aastal Ain Sarve, Jaan Sarve isa eestvedamisel. Tänavu möödub sellest 25 aastat, mida tähistatakse laulmisega Viljandi pärimusmuusika festivali kolmandal päeval, mil teemaks on meestelaul.

Ain Sarve kolm poega on sündmuse eestvedajad.

"Ma mängin karmoškat tantsuks. Viimasel ajal, umbes aastake, on meil ka seto meeste punt tekkinud, kus saab natuke rohkem laulda," tõdes üks meestelaulutubade eestvedaja Jaan Sarv.

Meeste laulutubadesse üldjuhul naisi sisse ei lasta. Mingit erilist saladust siin ei ole, aga annab meestele oma ruumi. Osalejate arv on Sarve sõnul järjest tõusnud.

"Meeste laulutubades on saladuseloori rohkem, kui sisu, 90 protsenti lauludest kannatab ka daamide seltskonnas laulda. Mis meestelaulutoas toimub, ongi just see, et mehed saavad kokku tulla meeste seltskonnas, kus saab ahelad lahti lasta ja kammitsad maha, et ei pea arvestama, kes sul kuulajateks on. Kui on vaja, saab vahepeal mõne karvase laulu laulda või karvase nalja visata ja muud meestejuttu ajada. See on kõige olulisem, et on teistsugune koht ja teistsugune energia. Selliseid kohti tänapäeval väga palju ei ole. Koolides on naisõpetajad, isad on tööl," selgitas Sarv, mis on meestelaulutubade eesmärk.

Tänavusel Viljandi folgipeol toimub samal ajal ka naiste laulutuba, kus naised saavad rääkida naiste asjadest. "Sinna ei lasta jälle mehi," lisas Sarv.