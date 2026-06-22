Klassikaraadio viib suvistele rännakutele maad ja muusikat mööda

Klassikaraadio suvekava on pühendatud kultuurile selle kõikides vormides. Elamusi pakutakse nii muusikast ja kirjandusest kui ka pühapaikadest 500 kilomeetrit pikal rännakul läbi Eestimaa.

"Klassikaraadio selle suve teema on püha suvi. See on kutse elada teistsuguses rütmis ja otsida teistsugust olemise viisi – olgu muusikas, mõtetes või rännuteedel," avas Klassikaraadio peatoimetaja Miina Pärn.

Uus kümneosaline saatesari "Palverännuteel" kutsub kaasa 500-kilomeetrisele rännakule Piritalt Vastseliinasse. Mööda matkateid kulgevad Klassikaraadio toimetajad ja kaasautorid, et tuua kuulajateni suvine Eestimaa meie kultuurilooliste radade, pühapaikade, legendide ja inimeste kaudu.

Saadet teevad Ivo Heinloo, Anne Aavik, Nele-Eva Steinfeld, Marge-Ly Rookäär, Miina Pärn, Marius Peterson, Johanna Mängel, Liina Vainumetsa, Kaisa Ling ja Kaisa Jõhvik. "Palverännuteel" on eetris alates 28. juunist pühapäeviti kell 10 ja kordub neljapäeval kell 21.

Suvised esmaspäevad muudab eriliseks "Suveklassika". Kell 13–15 valivad parimat muusikat just selleks päevaks Klassikaraadio toimetajad.

Kultuurisaade "Delta" jätkab läbi terve suve teisipäevast reedeni kell 13–15, vahendades muusika- ja kultuurielus toimuvat põnevate vestluste ja saatekülaliste kaudu.

Erilise tähelepanu all on suvised muusikafestivalid. 8.–18. juulini on Klassikaraadio Pärnu muusikafestival, tuues kuulajateni 11 otseülekannet ning festivalimelu ja kohtumisi muusikutega "Delta" saadetes. 33. Haapsalu vanamuusikafestivalilt vahendab Klassikaraadio 23. juulil avakontserti. Viljandi pärimusmuusika festivalile on pühendatud 25. juuli.

Klassikaraadio suviste kontserdiülekannetega saab tutvuda SIIN.

Suvelugemist pakub argipäeva õhtuti kell 23 "Öökapi raamat". Kavas on nii Anton Hansen Tammsaare "Kõrboja peremees" ja "Tõde ja õigus V" kui ka Ray Bradbury "Võilillevein" ja Tove Janssoni "Suveraamat". Esmaeetri saab Peeter Tammearu loetud Victor Hugo "Jumalaema kirik Pariisis". Augustis jõuab Klassikaraadio eetrisse uus hooaeg Raadioteatri kuuldemängust "Isapuhkus".

Väikesed luulepärlid on peidus "Klassikahommikus" kell 8.15 ja "Suveöös" kell 23.45. Näitleja Rea Lest loeb eesti luuletajate haikusid valimikust "Kõik siin maailmas". Kõlavad Jaan Kaplinski, Väino Vesipapi, Viivi Luige, Kalju Kanguri, Adolf Rammo, Mart Raua, Ellen Niidu, Albert Koeney, Ain Kaalepi, Henn-Kaarel Hellati, Hillar Kattai, Julius Ürdi ning Andres Ehini haikud. Augusti lõpuks valmib neist koostöös Raadioteatriga ka "Luuleruumi" saade.