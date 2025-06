Kits: "Klassikatähtede" võidu järel oli kalender mitu aastat esinemisi täis

Viiuldaja Katariina Maria Kits rääkis Vikerraadios, et pärast "Klassikatähtede" teise hooaja võitu tuli tal kontserdipakkumisi nii palju, et mitu aastat oli kalender esinemisi täis. Kuna Kits on enda sõnul boheem, kes tahab ainult pilli harjutada, korraldab tema töist elu abikaasa, kes on tema mänedžer.

Viiuldaja Katariina Maria Kits oli 18-aastane, kui ta "Klassikatähtede" teise hooaja võitis. Saate esimese hooaja võitis tema kaksikvend Marcel Johannes Kits.

"Kui mu vend selle saate võitis, siis ma ütlesin, et mina sinna saatesse kunagi ei lähe," muheles Katariina Maria Kits-Reimal. "Ma olin tagasihoidlikum. Aga ma mäletan üht õhtut, kus Marcel ja mu ema siiski veensid mind sinna minema. Tegin avalduse ära, siis hakkas mulle see mõte meeldima ja ma pingutasin selle nimel."

Saate võit muutis tema elu väga palju. "Ma olen palju mõelnud sellele, mis mu elus oleks läinud teisti, kui ma ei oleks "Klassikatähtede" saates olnud. Pikas perspektiivis poleks tõenäoliselt midagi muutunud, olin juba töökas ja hästi ambitsioonikas, võib-olla ma oleksin siis teistmoodi leidnud oma koha. Aga tol ajal oli see saade kõva tõuge küll," meenutas Kits. "Mäletan, et kui saade sai läbi, tuli meeletult palju kontserdipakkumisi. Praktiliselt oli nii, et mitu aastat oli kalender esinemisi täis, nii et ise ei pidanud vaeva nägema. See ei ole tavaline, et sa ise ei pea selle nimel vaeva nägema, et sul oleks kontserte."

Noorena Kits esinemishirmu ei mäleta, aga pärast koroonat oli küll mingi aeg kõhedam lavale minna.

Kits meenutas, kuidas ta vahetult enne koroonaepideemia algust istus kooli klassiruumi põrandal ja soovis, et tal oleks järgmine nädal vaba. "Ja siis see juhtuski. Ausalt öeldes oli siis raske küll, sest ma elasin sel hetkel üksi, üüri oli vaja maksta, kõik kontserdid jäid ära. Töötasin kuskil kohvikus, et üür ära maksta."

Hetkel on tal töödega hästi ja kurtmiseks pole põhjust. "Mina ei ole selline tüpaaž, kes käiks tohutult palju firmapidudel mängimas ja teeks lihtsamaid kontserte. Mulle meeldib teha kontserte enda valitud kavaga."

Kitse sõnul ta primadonnaelu poole ei püüdle ja talle meeldib lihtsa inimese elu. "Mul on vedanud, sest kuna mu abikaasa on korraldaja ja mänedžer, on mul abi väga lähedalt võtta. Mina olen boheem, kes mõtleb ainult pilli harjutamise peale ja tema on pigem asjade initsiaator minu töises elus."

Kontserdipakkumiste saamiseks peab sotsiaalmeedias aktiivne olema, väga olulised on tutvused, samuti suhtlemisoskus ja sinu olek inimesena ehk kuidas sa mõjud inimestele, tõi Kits välja. "Konkurssidel heade kohtade saamine ei ole alati kõige olulisem. Väga palju on väga häid muusikuid, kes põhimõtteliselt ei lähe konkurssidele."