Lasteaia muusikaõpetaja: lastega koos tuleb hüpata ja karata

Pika kogemusega muusikaõpetaja Heli Kuuse sõnul peab lasteaia muusikatund olema vaheldusrikas ja kaasav, sest eelkooliealised ei püsi kaua ühe tegevuse juures.

Jaanide paiku said läbi nii koolide kui ka lasteaedade lõpupeod ja õpetajad hingavad suure suve lävel sügavamalt sisse. Pika muusikaõpetaja kogemusega Heli Kuuse esimene aasta Merivälja lasteaias möödus nagu üks suur naeratus.

"Mul silm säras esimesest hetkest peale ja ma tunnen ennast seal väga mõnusasti, sest mul on tunne, et lapsed [tunnevad] täpselt samamoodi. See koht vist ootas mind päris kaua," rääkis Kuuse "Vikerhommikus".

Esimene õppeaasta kujunes tema sõnul väga intensiivseks. Lisaks igapäevasele õppetööle tuli ette valmistada näidendeid, jõulukavasid, aktusi ja kevadisi kontserte. Kõige tihedam periood oli maikuu, kui järgnesid emadepäevad ja lõpuaktused. "Kokku lugesin 26 kontserti selle kaheksa kuu sees," tõi ta välja.

Kuuse sõnul ei püsi eelkooliealised enam pikalt ühe tegevuse juures ning seetõttu peab muusikatund olema pidevas muutumises. Liikumine, laulmine ja pillimäng vahelduvad ning õpetaja peab ise lastega kogu aeg kaasa tegema. "Lastel peabki olema huvitav. Nendega koos tuleb hüpata ja karata," on ta veendunud.

Kuuse sõnul on suurim tunnustus see, kui laulud ei jää ainult lasteaeda, vaid jõuavad ka koju. Tema sõnul on lapsevanemad rääkinud, et lapsed laulavad õpitud laule ka kodus. Kõige rohkem on õpetajale meelde jäänud ühe lapse kirjeldus emadepäevast. "Kui ma küsisin, et kas te emadele laulsite, siis üks poiss vahvasti vastas: "Ja ma laulsin ja ema hakkas nutma.""

Kõik lapsed ei soovi siiski lavale minna ning Kuuse sõnul tuleb sellega arvestada. "Praegu on lapsed sellised, et mõni tahabki olla seal tooli all. Aga täna kedagi me ei sunni, see on vabatahtlik ja on nagu on," selgitas ta.

Repertuaari valides peab Kuuse oluliseks, et lapsed õpiksid lisaks uutele lauludele ka neid laule, mida oskavad laulda nende vanemad ja vanavanemad. Tema hinnangul aitavad ühised laulud hoida põlvkondade vahelist sidet.

"Tuleb neid klassikalisi jõululaule ka õpetada, mida ikka oskavad vanemad või vanavanemad, et siis nad saavad seda koos laulda. Ma arvan, et seda traditsiooni tuleb ikkagi jätkata," leiab ta.

Samuti ei peaks tema sõnutsi muusikatund piirduma ainult sellega, mida lapsed kodus või internetis juba niigi kuulevad. Ta püüab tutvustada neile ka klassikalist muusikat ning suunata lapsi kuulatut omal moel tõlgendama.

"Ma tahaksin, et nad ka kuulaksid teistsugust muusikat, mida kodus ei kuulata. Ja ma paningi talvel nad Vivaldi "Talve" järgi joonistama, et mida nad tunnevad ja mida nad kuulevad," kirjeldas ta.