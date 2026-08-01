Angelika Kuuse: Clarkson ja Cooper on põllumajanduse jaoks väga palju ära teinud

Jeremy Clarksoni kuulus Diddly Squat farm võõrustas tänavu Suurbritannia põllumajandusmessi Cereals, kuhu sõitsid ka Eesti põllumehed. Baltic Agro esindaja Angelika Kuuse sõnul on Clarkson ja farmijuht Kaleb Cooper aidanud tuua põllumajanduse miljonite inimesteni ning äratada noortes huvi selle valdkonna vastu.

Jeremy Clarksoni farm ei tõmba enam ammu ligi ainult telesarja "Clarksoni talu" fänne. Tänavu juunis peeti tema Diddly Squat farmi maadel Suurbritannia üks olulisemaid põllumajandusmesse Cereals, kuhu sõitsid ka Eesti põllumehed.

Baltic Agro taimekasvatuse tootejuht Angelika Kuuse rääkis "Vikerhommikus", et ettevõte on korraldanud põllumeestele õppereise juba veerand sajandit. Selle aja jooksul on külastatud põllumajandusmesse Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal ja Rootsis, tänavune reis oli järjekorras 32.

"Olgem ausad, loomulikult selle asukoha pärast. Clarksoni farm on niivõrd kuulus ja ma tõesti olen selle suur fänn," ütles Kuuse, kelle sõnul täitus tänavune reisigrupp tavapärasest märksa kiiremini. "Meie grupp, mis tavaliselt täitub võib-olla aprillis, täitus sellel korral juba jaanuaris."

Kuuse sõnul oli suur huvi märgatav ka messil endal. Kui varasematel aastatel on Cerealsi külastanud umbes 17 000–20 000 inimest, siis tänavu oli külastajaid üle 25 000.

Sarjast tuttavatest tegelastest õnnestus Kuusel näha nii Jeremy Clarksonit kui ka farmijuht Kaleb Cooperit. Clarkson oli tema sõnul küll kaameratest ümbritsetud ja eemal, kuid Cooper suhtles külastajatega vahetumalt. "Temaga me saime lõpuks pilti teha. Ta on hästi sümpaatne ja kõigi noorte ning laste poolt armastatud."

Kuuse rääkis, et sari ei toonud messile üksnes uudishimulikke turiste, vaid ka hulgaliselt noori, kes tunnevad põllumajanduse vastu tõsist huvi. Tema sõnul on just Kaleb Cooper see, kelle mõju ulatub telesarjast kaugemale.

Messil toimus ka noortele põllumeestele suunatud arutelu, kus räägiti sellest, kui keeruline on põllumajanduses alustada neil, kellel puudub perefarm või põllumajandustaust. Cooper on loonud ka oma stipendiumi, millega toetab igal aastal kahte bakalaureuseõppe tudengit 3000 naelaga. Eelis on noortel, kelle peres pole varem põllumajandusega tegeletud. Kuuse sõnul oli selle mõju hästi näha ka messil.

"Ühel hetkel tuli lavale kohaliku põllumajandusülikooli professor ja tänas kõigi seal olnud inimeste eest Kalebit, et ta on nii suure töö ära teinud. Seal oli ka üks stipendiaat, kes ütles, et tal on nüüd elueesmärk ja tema pere poleks suutnud teda toetada. Mul tuli lausa pisar silma," nentis ta.

Clarkson näitab põllumajanduse tegelikkust

Kuuse hinnangul seisneb "Clarksoni talu" suurim väärtus selles, et see näitab ausalt põllumajanduse keerukust. "Minu meelest toob Jeremy seriaalis ülihästi välja kõik need asjad, millega ta peab rinda pistma. Ilma me ei saa muuta," tõi ta välja.

Samuti käsitleb sari ka põllumehi koormavat bürokraatiat ning aitab avalikkusel mõista, kui keeruline on põllumajanduses toime tulla. "Ma näen selle seriaali puhul väga suurt panust põllumajandusse. Mitte ainult Inglismaal."

Kuuse usub, et Clarksonil on võimalus rääkida põllumajandusest ausamalt kui paljudel teistel, sest tema sissetulek ei sõltu ainult talupidamisest. Just see on tema hinnangul põhjus, miks sari on kõnetanud miljoneid vaatajaid üle maailma. "Seal on päris elu. Seal on nii palju inimlikkust," lausus ta.

Telesarja edu muutnud kogu Cotswoldsi piirkonda. Turistid soovivad külastada nii farmipoodi kui ka Clarksoni pubi ning see on kohalikele kaasa toonud ka probleeme, näiteks kÜlade vahel looklevaid ummikuid. Seetõttu tekkis kohalike omavalitsuste ja Clarksoni vahel vaidlus restorani avamise üle.

"Jeremy ise ütles, et aga ma loon ju töökohti ja toon raha meie piirkonda. Eks ta on hästi kahetisi tundeid tekitav kohaliku rahva jaoks," selgitas Kuuse.

Reisigrupp külastas ka Clarksoni pubi Farmer's Dog. Rahvast oli sedavõrd palju, et sööma ei õnnestunud pääseda. "Võtsime ühed õlled ja läksime välja istuma," lausus Kuuse ja meenutas Clarksoni enda naljakat tähelepanekut. "Tema on rääkinud, et igal nädalal varastatakse pubist umbes 400 õlleklaasi. Ta ütles, et see on juba õlle hinna sisse arvestatud."

Õppereis ei piirdu telesarja vaatamisväärsustega

Kuigi Clarksoni farm tõmbas tähelepanu, oli õppereisi põhisisuks siiski põllumajandus. Messil tutvustati uusi teraviljasorte, taimekaitselahendusi, põllumajandustehnikat ja droonitehnoloogiat. Baltic Agro oli eelnevalt kokku leppinud kohtumised rahvusvaheliste partneritega ning Eesti põllumeestele tegid ettekandeid ka Bayeri Suurbritannia juhid.

"Räägiti Inglismaa põllumeeste probleemidest, kuidas nende kliima muutub, mis mõju oli Brexitil ja kuidas noored ei taha enam põllumajandusega tegeleda," tõi ta välja ja lisas, et nende kogemus annab Eesti põllumeestele võimaluse valmistuda probleemideks, mis võivad peagi jõuda ka siia.

"Seoses kliima soojenemisega ei ole see enam üldse kaugel. Täna saame kuulata, mis räägivad kohalikud põllumehed, võib-olla midagi ette valmistada ja võib-olla ka midagi ära hoida."