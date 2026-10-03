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Ratsaartist Diego Giona: see on ohtlik, aga mulle meeldib

Ringvaade
Foto: err
Ringvaade

Eestis esinenud Itaalia ratsaartisti Diego Giona ütles, et ratsašõusid võib võrrelda ekstreemspordiga.

Ratsaartist Diego Giona alustas hobustega töötamist väga noorelt koos isaga. "Kaheksa-aastasena juba esinesin ponidega. Seega olen etendusi andnud väga kaua," rääkis ta "Ringvaates".

Šõu, mida Giona Eestisse esitama tuli, oli suurejooneline. Ta on spetsialiseerunud vaatemängulistele ja akrobaatilistele ratsutamisnumbritele. "See on ektreemne, sest teen hüppeid ja kõike muud. See on sama ekstreemne nagu mootorratastegagi," lausus ta.

Ühtegi suurt vigastust pole Gional olnud. Kõige ohtlikum trikk tema kavas on kaheksa hobusega üle takistuse hüppamine. "See on ohtlik, aga mulle meeldib. Meile meeldib."

Artisti sõnul mõistavad hobused teda väga hästi. See tähendab, et ka olukordades, mil ta midagi unustab, aitavad hobused ta välja.

"Me harjutame numbrit kodus ja nad teavad, kuidas see peab toimuma. Nad teavad, mis tuleb edasi. Kogu number on peas. Kui mina näiteks unustan, siis nemad aitavad. Näiteks need kaks hobust, kelle seljas seisan, ma ei pea neid isegi juhtima. Mõtlen, kuhu nad peaks minema ja nad lähevad. Kõik on ühenduses," lausus ta.

Seda, kui šõu toimub, mõistavad ka hobused. "Mida valjem aplaus, seda rohkem neile meeldib. Ka siis, kui enne etendust proovi teeme, saavad nad aru, et miski on teisiti," lausus Giona.

Gional on kümme hobust, kes kõik on talle hindamatu tähtsusega. "Arvan, et ühelgi mu hobusel pole hinda. Ma ei müü neid. Ma ei tea, mis nende hind võiks olla," muigas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

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