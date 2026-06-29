Hannaliisa Uusma: pärast aastaid laval tahtsin endalt peavoolu tähelepanu maha pesta

8. mail astuti Hundipea kakaolaos lavale umbes 3000 inimese ees. "Ma isegi ei osanud aimata, mis tunne see olla võib, hüpata sinna lavale pöörase armastusevati sisse. Publik oli tõesti ülivõrdes soe, ootav, väga häälekas. Mikrosekundiks tõmbas see mind isegi heatunde-lukku, aga õnneks ma ei tardunud lavale, vaid sai kontserdiga edasi minna. Minu suurim tagasihoidlik salasoov oli, et endal oleks ülilõbus ja oligi," meenutas Uusma comeback-kontserti.

Esitamisele tulid lood, millest suur osa valmis üle 20 aasta tagasi. "Nende autor on peaaegu kogu ulatuses Leslie Laasner. Leslie on öelnud, et ta ei osanud arvata, et need lood ajahambale nii hästi vastu peavad. Aga tema unistus toonase popmuusikamaastiku kontekstis oli teha endale meelepärast popmuusikat. Teostas enda visiooni, tahtis nihestada olemasolevat. Aga ei teadnud, kuidas asjad lähevad."

"Mina ise olin 18- ja 19-aastane. Mul ei olnud eriti aimu, tulin Tartust, räpiskeenelt põranda alt. Mul oli tollal isegi kuri ja kitsas arusaam, kuidas laval võiks lahedalt olla. Minu vaates kompas Leslie natukene ka neid piire. Aga ma ei kujutanud üldse ette, et nende lugudega nii suur tähelepanu kaasneb ja kohe esimesest raadiosse jõudnud loost "Kosmos". See alustas Raadio 2 õhtusest vööndis ja siis sööstis igale poole mujale ka. Väga ootamatu oli, et trummi ja bassi lugu 20 aastat tagasi kevadel niimoodi vallutas. Ja sinna otsa tuli kohe "Absoluutselt"," meenutas Uusma.

Sellele järgnenud "Depressiivsed Eesti väikelinnad" hakkas Uusma sõnul aktiivselt oma elu elama. "Mis on ju suurim kompliment. Koondusid mingid linnade ühendused, inimesed rõõmustasid, inimesed pahandasid, elasid väga tugevalt seda lugu läbi. Nii positiivses kui ka kriitilises mõttes. Kõige eredamad nähtused sünnivadki popkultuuris, ja võib-olla ka elus laiemalt, armastuse ja vihkamise sümbioosis. See nool tabas ka seda lugu," tõdes Uusma.

"Ometi on seda lugu alati palutud lavale ja mängitud Eestile oluliste tähtpäevadel, presidendid tsiteerivad seda. Iga veidikese aja tagant keegi viitab sellele loole, eile õhtulgi ETV-s keegi viitas sellele," lisas ta.

Hu? suurim hitt "Absoluutselt" kellegi pahameelt välja ei teeninud. Küll aga mõjus loo karakter tollases kontekstis värskelt. "Nüüd on internetimuusika vaates sellist naivistlikku kriitikanoolt rohkem, mistõttu see lugu on üliintensiivselt tagasi. Ma tean, et see vallutab Tiktoki juba viimased kaks aastat umbes 20-aastaste inimeste voos. Alguses võib-olla inimesed ei tabanud seda naivisimi. Kõige suuremat pahameelt tekitas selle loo puhul see, et enamikele, kellele see lugu alguses ei meeldinud, hakkas see peagi hullult külge ja kummitama," naeris Uusma.

Tänaseks tegutseb Uusmaa juba aastaid aktiivselt president Kaljulaidi fondis, kus ta lahendab lähisuhtevägivallaga seotud probleeme. Ta tõdes, et mitmetuhandepealise publiku n-ö armastusevatist ta vahepealsel ajal aktiivselt puudust ei ole tundnud.

"Ma olen seda alati väga kõrgelt hinnanud. Minu jaoks ei ole see kunagi iseenesestmõistetav olnud, aga kui seda ei ole olnud, siis ju ikka põhjusega. See on hästi loomulikult ja orgaaniliselt nii läinud. Peale seda kümmet aastat lavadel paugutamist oli minul tunne, et tahan peavoolu tähelepanu enda pealt täielikult maha pesta ja siis tegin kümme aastat oma sõbrannaga feministlike sugemetega ja täiesti alternatiivset elektroonilise muusika bändi Hunt," rääkis Uusma.

"Hundi aastad olid väga ägedad, tegin Raadio 2 ka saadet pikalt. Muusikadimensioon on mu elus alati olemas olnud, aga erineval moel ja erinevas koguses," lisas ta.

11. hooaega veab Uusma koos Teele Varesega Saaremaal ka Triigi filharmooniat. "Iga aasta me mõtleme, et mis meil viga on, et soovime omi suvesid nõnda veeta, aga alati, kui see asi käima läheb, siis saame aru miks. Seal on äge, eriline. Inimesed, kes sinna kohale jõuavad, on niivõrd sooja tagasisidega. Rahul on ka kõik muusikud, kes üles astuvad. Energiapahmakas, mis sealt tagasi tuleb, ongi ilmselt see põhjus, miks me seda teeme," nentis Uusma.

Sel suvel astub Hu? lavale veel Tartu Punchi festivalil. "Ülitobe oleks öelda, et me enam iial midagi ei tee ja olla üks nendest sadadest tuhandetest, kes lõputult tagasi tulevad. Võimalik, et me teeme midagi veel, aga kindlasti sellist tuurielu või aktiivset laval musitseerimise aega me keegi tagasi ei igatse. Aga võimalik, et midagi teeme veel, kuid ma ei tea millal ja kus."