Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch
Sel reedel ja laupäeval lülitub Raadio 2 tundideks Tartusse, kus kahel õhtul jõuavad kuulajateni otseülekanded festivalilt Tartu Punch.
Tartu Laululaval toimuv kahepäevane alternatiiv‑popmuusikafestival Tartu Punch toob kokku maailmas tunnustatud artistid ning põimib need Eesti silmapaistvate tegijatega.
Raadio 2 teeb nii reedel kui ka laupäeval Tartust südaööni kestva otseülekande – reedel alustatakse ülekandega kell 18 ja laupäeval kell 21.
Otse-eetris jõuavad kuulajateni Baxter Dury, Sadu, Rita Ray, EIK, Mezerg, Jack Garratt, Oscar Jerome, Viagra Boys ja Mihkel Kuusk.
Muusikat ja meeleolu vahendavad raadioeetris Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp.
Toimetaja: Annika Remmel