Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch

Tartu Laululaval toimuv kahepäevane alternatiiv‑popmuusikafestival Tartu Punch toob kokku maailmas tunnustatud artistid ning põimib need Eesti silmapaistvate tegijatega.

Raadio 2 teeb nii reedel kui ka laupäeval Tartust südaööni kestva otseülekande – reedel alustatakse ülekandega kell 18 ja laupäeval kell 21.

Otse-eetris jõuavad kuulajateni Baxter Dury, Sadu, Rita Ray, EIK, Mezerg, Jack Garratt, Oscar Jerome, Viagra Boys ja Mihkel Kuusk.

Muusikat ja meeleolu vahendavad raadioeetris Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp.