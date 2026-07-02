X!

Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch

Raadio 2
Koit Raudsepp
Koit Raudsepp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Raadio 2

Sel reedel ja laupäeval lülitub Raadio 2 tundideks Tartusse, kus kahel õhtul jõuavad kuulajateni otseülekanded festivalilt Tartu Punch.

Tartu Laululaval toimuv kahepäevane alternatiiv‑popmuusikafestival Tartu Punch toob kokku maailmas tunnustatud artistid ning põimib need Eesti silmapaistvate tegijatega.

Raadio 2 teeb nii reedel kui ka laupäeval Tartust südaööni kestva otseülekande – reedel alustatakse ülekandega kell 18 ja laupäeval kell 21.

Otse-eetris jõuavad kuulajateni Baxter Dury, Sadu, Rita Ray, EIK, Mezerg, Jack Garratt, Oscar Jerome, Viagra Boys ja Mihkel Kuusk.

Muusikat ja meeleolu vahendavad raadioeetris Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

Suvine kaaslane

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

02.07

Elina Reinold: kolmanda lapsega sain emaelu päriselt nautida

01.07

Juulis jõuab vaatajateni kaks uut eluloolist draamasarja

01.07

Raivo Suviste: mu oma tütar kasvas "Kättemaksukontori" sarjaga üles

01.07

Koit Toome: juba kaheksa aastat tagasi sain aru, et olen retroartist

01.07

Taavi Libe uurib menulavastuse "Armastus kolme apelsini vastu" fenomeni

02.07

Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch

30.06

Mirjam Mõttus kutsub peresid uues saatesarjas end proovile panema

01.07

Nancy tantsupoisid: keha unustab laval piirid ja ülepingutus võib olla hull

01.07

Kanada osaleb 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel

02.07

Liis Lemsalu: jalkafänni elu on päris korralik tunnetemöll

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo