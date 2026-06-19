Ursel Tilk Rapla väikelinnateatrist: mõtlesime õllejoomise asemel midagi targemat ka teha

Neli aastat tagasi asutasid kuus Rapla meest Rapla väikelinnateatri. Üks neist on muusik ja hobinäitleja Sten-Olle Moldau, teine on näitleja Ursel Tilk. "Meie trupis on hea sõna leiutatud: abinäitleja. Keegi, kes ka aitab näidelda. Hobinäitleja justkui viitaks, nagu ei tehtaks seda täie rauaga ega väga hästi. Seda me ikkagi teeme. Abinäitleja on parem, sest see kõlab piisavalt professionaalselt, aga ei pane võõraid pärgi pähe," selgitas Moldau.

Kuigi Ursel Tilgal jagub rolle nii teatris kui ka kinolinal, siis tõdes näitleja, et Rapla lähistel elades peaks midagi ka Raplas tegema. "Neli aastat tagasi tuligi Sten-Olle poolt pakkumine, et võiks sõprade pundiga, kes me siia tagasi oleme kolinud, õllejoomise asemel midagi kultuursemat ja targemat ka teha. Otsustasimegi, et hakkame kord nädalas kokku saama ja vaatame, mis saab," sõnas Tilk.

"Selle põhiline väärtus minu jaoks on see, et kuna meie pundis on veel mitu inimest, kelle töö on kultuuriga seotud, siis see väikelinnateater ei ole töö. Me lihtsalt teeme asju, millega me tegeleksime niikuinii, niimoodi et mängus ei ole reha ega muid eesmärke peale selle, et meil endal oleks seda hästi tore teha," lisas Moldau.

"Lõpuks on see meelelahutus ja meie enda meele lahutus. See on meie enda rõõmuks. See on juba tänases maailmas suur privileeg, et saab poisse kord nädalas näha ja pulli teha. See ongi kõige suurem õnn selle juures," tõdes Tilk.

Raplast eetrisse läinud "Terevisiooni" tulid Moldau ja Tilk kohale oma trupi lavastaja Valter Uusbergi valmistatud ristirüütlite kiivritega. "Need on meie lavastustest "Ristirahvas", mis põhineb Enn Vetemaa samanimelisel romaanil. See oli Rapla väikelinnateatri esimene lavastus. Nüüd on neli aastat mööda läinud, me oleme arenenud ja sel aastal on ka Enn Vetemaa 90. juubel. Mõtlesime, et selle raames oleks igati paslik seda tükki uuesti mängida," märkis Tilk.