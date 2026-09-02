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Kaspar Velberg: "Ümera jõel" on eestlastele oluline lugu

Ringvaade
Foto: Anastassia Volkova
Ringvaade

Ida-Virumaal Aidu karjääris algasid augustis filmi "Ümera jõel" eelvõtted. Näitleja Kaspar Velbergi sõnul on tegemist eestlastele olulise looga.

Paljude eestlaste jaoks on Mait Metsanurga ajalooline romaan "Ümera jõel" tuttav raamat koolipõlvest. Teose sisuks on väljamõeldud Mägiste kihelkonna vanema Vello sõjakäik Läti aladele ning päris ajaloos toimunud Ümera lahing, mida on kirjeldatud Henriku Liivimaa kroonikas. Nüüd toob loo ekraanile režissöör Mikk Mägi, kes on eelkõige tuntud Vanamehe multika ja filmi tegijana.

Filmi "Ümera jõel" on ette valmistatud juba 15 aastat. Mägi rääkis, et ta on pikalt soovinud teha rüütlitega ajastufilmi, sest "Viimne reliikvia" oli lapsepõlves üks tema lemmikumaid filme. "Aga kust otsast sa sellist asja alustad," nentis ta.

"Ümera jõel" puhul köitsid režissööri ka inimestevahelised suhted. "Kuna see on natukene isamaaline film, siis seda lugu oli huvitav avada läbi päris isade ja poegade suhete. Me räägime isamaast küll, aga mis see isa tegelikult on. See oli võib-olla huvitav tahk seal," avas ta.

Mägiste kihelkonna vanemat kehastav Ursel Tilk ja režissöör Mikk Mägi. Autor/allikas: Anastassia Volkova

Mägiste kihelkonna vanemat Vellot kehastab näitleja Ursel Tilk. "Ma olen isa Vesse poeg, kes ei ole küll oma isa poolt väga soositud ja on heidiku staatuses. Ja siis hakkab Vellol retk enda tõestamiseks ja oma inimeste kaitsmiseks ja hoidmiseks," kirjeldas Tilk.

Näitleja Erling Eding kehastab nõid Kahrot. Filmi tarbeks sai ta endale esimest korda suhu kaped.

"Need muudavad suuruumi väga palju. Ma pidin nendega enne võtteid kõvasti tööd tegema, et ma saaksin kuidagi loitsud ära öelda, sest need hakkasid välja kukkuma. Olles 23 aastat vana, kasutasin esimest korda proteesiliimi. Nii et sai selle ka ära proovitud," naeris ta.

Erling Eding kehastab filmis nõid Kahrot. Autor/allikas: Anastassia Volkova

Ommo osatäitja Kaspar Velberg leiab, et "Ümera jõel" on eestlastele oluline lugu. "Muidugi tegevustik toimub nii ammuses minevikus, et eks siin on omajagu kohta ka fantaasial. Eks ta selline hübriid saab olema, et mis meil teada on ja mida me ette kujutame," rääkis ta.

Filmile loob helikeele Paul Oja, kes "Ringvaate" külaskäigu ajal esimest korda võtteplatsi külastas. Helilooja sõnul on tema peas tekkinud ettekujutus väga sarnane sellele, mida ta platsil nägi. "Miku visioon on üsna täpne."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

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