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"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

Terevisioon
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Terevisioon

"Terevisioon" paneb kevadhooajale punkti reedel, 19. juunil otsesaatega Raplast, kus mõned päevad hiljem toimub ka Kaitseliidu võidupüha paraad.

Reedene "Terevisioon" läheb otse-eetrisse Rapla keskväljakult, kus 23. juunil toimub tänavune Kaitseliidu paraad. Hooaja viimases saates uuritakse, kuidas kulgevad ettevalmistused tähtsaks päevaks ja tutvutakse lähemalt Kaitseliidu tegevustega, sh Rapla malevaga.

Raplamaal asuvas Alu mõisas tegutseb ka Kaitseliidu kool, kus vabatahtlikud ja teenistujad saavad enda teadmisi täiendada. Mida Kaitseliidu koolis õppida saab ja kuidas õppetöö käib, uurib saates Liisbeth Rats. Raplamaad avastades teeb ta külastusi teistessegi piirkonna kohtadesse, näiteks jõuab ta kohalikku vutitallu ja põllumajandusparki.

Hooaja viimases "Terevisioonis" tuleb juttu nii linna kultuurielust kui ka paljust muust. Saatejuht Martha-Beryl Grauberg asub korvpallioskuseid parandama koos Rapla PSP/Capital naiskonna peatreeneri Kaia Millingu ja naiskonna kapteni Katarina Tammega. Rapla Väikelinnateatri tegemistest räägivad saates näitleja Ursel Tilk ja hobinäitleja Sten-Olle Moldau.

Muusikat teevad saates Raplas tegutseva Thea Paluoja laulustuudio noored lauljad ja Sten-Olle Moldau koos Kelly Vasega.

"Terevisioon" alustab Raplast hommikut reedel kell 6.45. Sealsamas toimuvast Kaitseliidu paraadist saab ETV otseülekandes osa 23. juunil algusega kell 10.55. Paraadi kommenteerivad Andres Kuusk ja kolonel Eero Rebo.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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